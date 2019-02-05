Cyber Security Forum 2019 пройдет в Москве

На форуме соберутся ведущие российские и зарубежные специалисты в области кибербезопасности, представители IT-отрасли

Cyber Security Forum. Фото: предоставлено организаторами

Главный форум по кибербезопасности Cyber Security Forum 2019 пройдет 14 февраля 2019 года в Москве, в МИА "Россия Сегодня" (16+). На его площадке соберутся ведущие российские и зарубежные специалисты в области кибербезопасности, представители IT-отрасли и органов госвласти — www.CyberSecurityForum.ru, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Форум является ключевой частью "Недели безопасного Рунета" (16+), официальной российской серии мероприятий Международного Дня безопасного Интернета (Safer Internet Day) (16+).

Направления работы и темы форума 2019 года

“Безопасный Интернет Будущего” – так звучит главная тема форума этого года.

Программа форума в 2019 году охватывает актуальные вопросы кибербезопасности и связанные темы: персональные данные (включая введение и действие регламента по защите данных General Data Protection Regulation — GDPR); финансовая безопасность (в том числе в криптоиндустрии); безопасность мобильных устройств и приложений; противостояние массовым киберугрозам (связанным с появлением новых технологий взлома аккаунтов, в том числе в социальных сетях); поддержание позитивной и безопасной контентной среды для пользователей Рунета.

Акценты 2019 года:

Биометрические персональные данные (системы обработки, хранения и передачи);

Методы синтеза человеческого изображения на основе искусственного интеллекта — Deep Fakes;

Проблема киберунижений (cyber-bulling) в социальных сетях;

Цифровая грамотность и цифровая гигиена в пользовательской и корпоративной среде;

Роль государства и IT-отрасли в решении вопросов обеспечения информационной и кибербезопасности.

Одной из самых популярных станет тема позитивного контента (в том числе озвученная президентом России в декабре 2018 года): вопросы создания, дистрибуции, монетизации такого контента; его “замещающая” функция; необходимость развития частно-государственного партнерства в этом направлении.

В рамках форума состоится церемония вручения наград победителям одноименного ежегодного конкурса “Позитивный контент 2018”. (16+)

В рамках официального открытия (16+) будет представлен HOT-list компаний-лидеров, представляющих услуги/товары кибербезопасности.

Также спикеры подробно поговорят по программно-техническим, обучающим, юридическим вопросам безопасности в цифровой среде, проблемам законодательства и принятия решений, роли специалистов и пользователей в информационной, мобильной и кибербезопасности, формированию позитивной интернет-среды и позитивного контента.

Основная задача форума — межотраслевой диалог и обмен опытом в области информационной безопасности, выявление лучших практик по направлениям: технологии, проекты и решения, законодательство, саморегулирование, пользовательская безопасность и цифровая грамотность, корпоративная безопасность в цифровой среде, сотрудничество государства и бизнеса.

Организаторы, партнеры и аудитория CFS 2019

Организаторы форума: РОЦИТ, РАЭК. Отраслевая поддержка форума: ИРИ, КЦ, Российско-Британская торговая палата, Франко-российская торгово-промышленная палата. Форум проходит при поддержке министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

К участию в Cyber Security Forum приглашены: ведущие специалисты по кибербезопасности из интернет-индустрии и смежных отраслей (интернет, телеком, софт, IIoT, безопасность), представители профильных государственных и правоохранительных органов (министерство цифрового развития и связи РФ, Госдума, Совет Федерации, Роскомнадзор, Роспечать, МВД, ФСБ), представители профильных ассоциаций и объединений (РАЭК, ИРИ, КЦ, Ассоциация "Интернета вещей", ФРИИ, РУССОФТ), технические специалисты, представители исследовательского и образовательного сообщества, международные эксперты, представители СМИ.

Подробнее о форуме: www.CyberSecurityForum.ru.

Итоги прошлогоднего Cyber Security Forum 2018: https://runet-id.com/event/csf18/.