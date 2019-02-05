Приморские кикбоксеры завоевали семь медалей на дальневосточном чемпионате

Всего на турнире собралось около 100 бойцов из семи регионов ДФО
Спорт 14:20
Чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу в разделе лайт-контакт среди юношей и девушек прошел 3 февраля на ринге УТЦ "Восток" в Южно-Сахалинске. На турнире собралось около 100 бойцов из семь регионов Дальнего Востока. Приморцы на турнире выступили достойно и завоевали семь медалей – два "золота", два "серебра" и три "бронзы", сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Победителями дальневосточного турнира, завоевавшими золотые медали, стали приморцы Константин Ижболидин и Дмитрий Чубаров. Наставник чемпионов – тренер ДЮСШ "Бастион" (отделение кикбоксинга "Пересвет") Евгений Беляев рассказал, что все серьезно готовились к важному турниру.

Серебряные медали турнира завоевали Николай Гетман и Владислав Ведерников, "бронза" — у Демьяна Ставинского, Ильи Чуканова и Дмитрия Гарина.

Главный судья чемпионата Денис Паник отметил высокий уровень организации, а также хороший уровень подготовки бойцов, как физической, так и моральной.

"От души поздравляю с достойным выступлением наших приморских бойцов, — сказал президент краевой Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, — чемпионов и их тренеру желаю успехов в дальнейших соревнованиях, а призерам – готовиться к грядущим победам. Продолжать трудиться, чтобы стать чемпионами".

Также состоялся Чемпионат Азии по профессиональному кикбоксингу. В рамках чемпионата прошли два поединка за пояс чемпиона Азии. В первом бою за пояс чемпиона Азии Россию представлял 22-летний боец из Уссурийска Михаил Ковылин, а противником ему стал 30-летний Kim JinKuk из Сеула. Поединок состоял из пяти раундов по 3 минуты. В первом же раунде Михаил взял инициативу в свои руки и уверено вел поединок, но пропустил сильнейший удар в конце первого раунда и смог восстановится только в третьем раунде, где переломил ход чемпионского боя в свою пользу.

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Во втором поединке также бойцу из Южной Кореи противостоял спортсмен из Владивостока Ислам Абдулвахидов, но чемпионский пояс выиграл корейский боец.

Чемпионат Азии по профессиональному кикбоксингу

Чемпионат Азии по профессиональному кикбоксингу. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

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