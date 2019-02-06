Приморским ученым пора выходить… в рынок - «Деловая Россия» в Приморье

Один из реальных путей – создание Технопарка на базе ДВО РАН
Бизнес 09:00
Исследования, наука, ученые. Фото: из архива ИА PrimaMedia

Работа по созданию технопарка на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук продолжается во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Не так давно в офисе Президиума ДВО РАН прошел круглый стол с участием директоров институтов, входящих в структуру Дальневосточного отделения академии наук. О том, чем вызвана необходимость создания инновационной структуры на базе флагманского дальневосточного научного учреждения, в беседе с агентством рассказал автор и главный исполнитель проекта, член Совета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", президент Ассоциации "Бизнес Клуб "Авангард" Валерий Калюжный.

— Тема инновационной экономики сегодня актуальна как никогда, поскольку Россия в этом плане отстает от остального прогрессивного мира, где инновации активно внедряются, — отметил Валерий Калюжный. – Однако одних слов о необходимости развития инновационной экономики мало. Нужно от слов переходить к делу. А это не так уж просто. Для того, чтобы инновацию внедрить, а затем с выгодой выйти с ней на рынок, нужно предварительно провести много работы: это и исследования, и разработка прототипа, и его испытания, и многое другое – то есть полноценный стартап.

В России этот процесс только зарождается. И чтобы он проходил системно, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Изобретать велосипед здесь вовсе не нужно. На Западе инновационная деятельность традиционно развивалась в так называемых технопарках, которые изначально создавались при университетах, где исследователи и ученые, привлекая студентов, разрабатывали различные ноу-хау.

— Потом эта практика получила общемировое развитие, и сейчас мы видим, что наши ближайшие соседи, такие передовые страны Азии, как Япония, Китай, Республика Корея, весьма активно капитализируют технопарки, — сказал Валерий Калюжный. — Мы в рамках "Деловой России" тоже решили начать этот процесс. На первом этапе собрали проектную команду, нашли единомышленников в сфере бизнеса. Надо сказать, что инновационным инвестированием может заниматься бизнес только с определенным менталитетом, потому что речь тут идет о "длинных" деньгах, которые необходимо вложить в развитие проектной команды, в проектный офис, а уж потом рассчитывать на отдачу. Это и умение коммуницировать с научным сообществом, чем мы сейчас активно занимаемся. У нас заключены прямые соглашения с институтами ДВО РАН. Институты предоставляют нам информацию об имеющихся разработках, а мы пытаемся эти ноу-хау продвинуть на рынок. Пытаемся, потому что от разработки до коммерческого образца очень долгий путь, и проблем на нем хватает.

Как считают "делороссы", одна из таких проблем лежит в законодательном поле. Есть региональный закон о промышленной политике Приморского края, где вскользь затронуты такие понятия, как "индустриальный кластер", однако само понятие инфраструктуры и технопарков прописано слабо.

Другая проблема – недостаточное развиты инновационных методов менеджмента в бизнесе. А между тем, в жестком конкурентном поле существенным преимуществом перед конкурентами могут стать какие-то парадоксальные решения, умение заниматься сразу несколькими направлениями и т.д.

— Сегодня есть большое количество институтов любой поддержки бизнеса, есть меры государственной поддержки, субсидирование инновационных производств в том числе. Но вместе с тем нужна системность. И технопарк – подходящий формат для создания системности инновационной экономики. Именно с этой целью мы в свое время создали под кураторством "Деловой России" во Владивостоке, на базе бизнес-клуба "Авангард", президентом которого я являюсь, локальный технопарк "Пионер-техно". Следующий этап — создание промышленно-индустриального кластера, специализированного предприятия, куда учредителями должны войти градообразующие предприятия. "Объединенными усилиями мы, с помощью господдержки, в частности субсидий, запустим этот процесс", — сказал Валерий Калюжный.

В настоящий момент локальный технопарк "Пионер-техно", кроме структуры, занимающейся рассмотрением и отбором проектов, претендующих на инвестирование, включает бизнес-школу, реализующую образовательные программы в сфере бизнеса. Одна из целей такого обучения – подготовка специалистов по инновационному менеджменту, обладающих необходимыми компетенциями.

— Наш технопарк обладает преимуществом в плане быстроты принятия решений, общей оперативности – ведь он базируется здесь, в регионе, мы имеем хорошие рабочие контакты в бизнесе и научных организациях, определенный опыт, который будем наращивать. А это совершенно необходимо, — отметил собеседник агентства. — В зарубежных странах динамика развития инновационной экономики очень высокая. Чтоб нам успеть за ними, нужно совершить поистине квантовый скачок из сырьевой экономики в инновационную.

Что мешает этому? Стереотипы и устоявшийся менталитет, считает Валерий Калюжный. Инновационных разработок у ученых ДВО РАН достаточно. Все они актуальны, конкурентоспособны, с ними можно выходить на рынок. Отечественная научно-исследовательская школа высоко котируются во всем мире. Однако технологии, созданные дальневосточными учеными, либо уходят за бесценок, либо вообще ложатся под сукно — если изобретатель не хочет, чтобы они покидали пределов Родины.

Вывод простой – нужно помочь дальневосточным ученым выйти на рынок, помочь им зарабатывать достойные деньги. Для этого нужен заинтересованный бизнес, не боящийся рискнуть в начале пути, не боящийся использовать "долгие" инвестиции. Приморье является перспективным местом для развития инновационной экономики. Например, в таких областях, как развитие марикультуры. Качество морепродуктов Японского моря во всем мире признано уникальным. Поэтому и продукция является востребованной во всем мире.

Еще одно перспективное направление – сельское хозяйство. И здесь у дальневосточных ученых есть прорывные разработки. Например, специальные диодные лампы, повышающие урожайность зелени в теплицах, таких как "Forum".

Интересны присадки, снижающие трение, разработанные в Институте химии ДВО РАН. Они могут быть активным компонентом масел, топлива, красок, различных технических жидкостей и так далее, тут большие перспективы. Например, добавление присадок в краску, которой покрывают корпус судна, позволяет уменьшить так называемую обрастаемость корпуса – ракушками и так далее, значит, обтекаемость судна улучшается, экономится топливо – по расчетам примерно на 20%.

Еще одно ноу-хау дальневосточных ученых — мобильные установки по очистке воды, позволяющие получать пригодную для использования людьми воду из любого водоема.

Есть разработки в области дистанционного управления коммунальными службами.

И все это необходимо вывести на рынок, отметил Валерий Калюжный. Но для этого нужно преодолеть менталитет ученого, осваивающего бюджетные средства, выполняющего государственный заказ. Нужно пуститься в плавание в открытом море бизнеса. И помочь в этом может сам бизнес.

— Идея создания на территории Академгородка технопарка поддержана председателем ДВО РАН Валентином Сергиенко и министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым, — сообщил Валерий Калюжный. — Это логично, поскольку на территории ДВО РАН сконцентрирована вся необходимая инфраструктура: проектные офисы, лаборатории и так далее. Осталось ввести эффективный менеджмент. Приморским ученым пора выходить в рынок.

Председатель Приморского регионального отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, в свою очередь, сообщил корреспонденту ИА PrimaMedia, что "делороссы" планируют обратить внимание региональных властей на проблему "монетизации науки".

"В настоящее время мы активизировали работу с властями региона. Фактически внедрение разработок ученых может касаться достаточно широкого спектра тем, начиная от потребительских товаров и заканчивая высокими технологиями. Задача в том, чтобы такие разработки оставались в регионе и давали ощутимый прирост в экономике – создание новых производств, открытие высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест, появление новых специальностей, развитие наукоемкого агробизнеса и так далее. Этот вопрос мы поднимем на одной из планируемых ближайших встреч с губернатором региона", — резюмировал Алексей Тимченко.

Тимченко Алексей Павлович Деловая Россия ДВО РАН ученые производство промышленное
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