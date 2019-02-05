Власти Владивостока доверили рабочей группе вопрос о вырубке леса на Тихвинской под детсад

Местных жителей, ставших на защиту нескольких гектаров леса, в группу пока не позвали

Лесопарковая зона. Фото: ИА PrimaMedia

Необходимость строительства детского сада на 120 мест в лесном массиве в районе улицы Тихвинской, 3, во Владивостоке обсудит рабочая группа, созданная при городской Думе, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Решение об этом принято на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов 5 февраля. Поводом послужили жаркие споры на общественном обсуждении проекта, на котором многие жители выступили против дошкольного учреждения и попросили оставить им лес.

По решению властей, за три года в краевой столице должно появиться 13 детских садов на 2 460 мест для детей от 3 до 7 лет. Часть учреждений разместятся в выкупленных у бизнеса помещениях, часть возведут с нуля. Подобные меры, в первую очередь, призваны сократить очередность в дошкольные учреждения. По информации профильного департамента, в районе улиц Сафонова, Тихвинской, Можайской, где строительство вызвало негативную реакцию общественности, семьи остро нуждаются в новом детском саде. В очереди числятся 400 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что общественные обсуждения проекта строительства учреждения на 120 мест в лесном массиве в районе улицы Тихвинской, 3, вызвали протест местных жителей. Большинство из 230-ти пришедших на встречу с властями, высказались, что на территории необходимо оставить лес, и детский сад тут не нужен.

— Мнения жителей в необходимости детского сада разделились, одни выступают "за", другие "против". Поэтому решено создать рабочую группу по вопросу строительства детского сада в районе улицы Тихвинской. В нее войдут все члены комитета, депутаты Законодательного собрания, приглашаем специалистов администрации, общественных организаций и жителей района. Окончательный состав будет сформирован до 8 февраля, — сообщила председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока Людмила Таран.

По проекту будущий детский сад займет около 2% лесного массива — территорию около 0,5 га, а площадь участка составляет более 5 га. Остальную зеленую зону предлагается благоустроить и превратить в городской парк. Также предусмотрена площадка для выгула собак. Местные жители считают, что вместо благоустройства получат несколько гектаров вырубленного леса.

Решение рабочей группы, на которую городские власти решили переложить ответственность, будет носить рекомендательный характер. Комитет по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока войдет в нее в полном составе. Свое желание принять участие в обсуждении вопроса уже заявили молодые мамы, проживающие в районе Тихвинской.

— Моему ребенку 2 года. В ближайших садах очень сложно с местами, возить ребенка нужно будет очень далеко. К трем годам мы планировали уже ходить в сад. У меня также есть семья, которая любит гулять в этом лесу, я понимаю, что он будет. У меня есть собака, с которой тоже нужно где-то гулять, — рассказала жительница Владивостока Мария Харламова.

Первое заседание рабочей группы планируют провести уже 12 февраля. До 8 февраля принимают заявления от желающих принять участие в обсуждении вопроса.

Как стало известно корр. агентства, противников строительства садика вступить в группу пока не приглашали. Одним из тех, кто активно борется за сохранение леса, стал член общественной организации "Гражданин и горожанин" Николай Смирнов. По его словам, идею создать рабочую группу впервые высказали местные жители на собрании, которое состоялось в том самом обреченном на вырубку лесу в январе, за неделю до общественных слушаний. Защитники леса направили эту идею в перечне предложений в адрес городской администрации, посчитав, что такая группа поможет убедить власти не рубить деревья. Однако если же группу сформируют без участия противников строительства, то она рискует стать просто органом, на который городские власти переложат ответственность за итоговое решение.