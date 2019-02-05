В РЖД увеличили перечень поездов с невозвратными билетами

Такие билеты продают в купе и вагоны с местами для сидения скоростных поездов
Общество 5 февраля, 19:25
Железная дорога. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

В РЖД увеличили перечень поездов с невозвратными билетами. Такие билеты продают в купе и вагоны с местами для сидения скоростных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба "Российских железных дорог". В частности, с сегодняшнего дня невозвратные билеты продают на поезд № 737/738 Воронеж – Москва. С 19 февраля они поступят в продажу на поезд № 26/25 Москва – Санкт-Петербург, а с 5 марта — на поезд № 49/50 Самара – Москва.

Узнать полный список таких поездов можно на официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" — "Тарифы и акции". В целом невозвратные билеты составят до 10% от общего количества билетов на российские поезда. Тариф не действует на поездках в плацкартных и общих вагонах, а также не распространяется на поезда, направляющиеся в Калининградскую область и обратно.

Впервые невозвратные билеты поступили в продажу 20 января на поезда № 739/740 Москва – Воронеж и № 25/26 Москва – Ижевск отправлением с 19 апреля.

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