Главу Надеждинского района в Приморье выбрали под демарш оппозиции

Шесть муниципальных депутатов покинули заседание районной думы

Главу Надеждинского района Приморья избрали под демарш оппозиции. Фото: ИА PrimaMedia

Глава администрации Надеждинского района Приморья был избран депутатами местной думы большинством голосов во вторник, 5 февраля, сообщает ИА PrimaMedia. Им стал Рустям Абушаев, занимавший должность заместителя главы этого муниципалитета. За кандидатуру Абушаева проголосовали восемь членов районного собрания.

Второй из двух отобранных комиссией кандидатов, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Иван Здобин, не смог составить районному чиновнику должной конкуренции и завоевать симпатии народных избранников.

Как рассказал корр. ИА PrimaMedia председатель фракции "Единой России" в думе Надеждинского района Сергей Селиванов, в ходе заседания кандидату в главы района депутаты задали множество вопросов.

"У членов комиссии сложилось положительное представление о новом главе района. Рустям Абушаев зарекомендовал себя как наиболее подходящая для района кандидатура, соответствующая всем квалификационным требованиям и личностным качествам. Для нас очевидно его желание работать на благо района и его жителей", — отметил Сергей Селиванов.

Стоит отметить, что конкурс на замещение должности главы Надеждинского района прошел не вполне гладко. Оппозиционное крыло думы во главе с его лидером Юрием Вольных настаивала на переносе заседания, аргументируя это тем, что документы для ознакомления с кандидатами были представлены депутатам слишком поздно.

Тем не менее, большинством голосов депутатам удалось утвердить повестку и заслушать кандидатов. После этого представитель думской оппозиции Юрий Вольных заявил, что заседание не соответствует регламенту и предпочел покинуть зал. За своим сторонником последовали еще шесть депутатов думы Надеждинского района. Однако единогласным решением оставшихся восьми членов районного собрания главой муниципалитета был избран Рустям Саитович Абушаев.

Примечательно, что второй претендент на должность главы Надеждинского района Иван Здобин ранее пробился в финал конкурса "Лидеры России". Избранный губернатор Приморья Олег Кожемяко в разгар своей предвыборной кампании отмечал, что участники этого престижного общероссийского мероприятия, добившиеся в нем успехов, смогут войти в кадровый резерв претендовать на работу в администрации Приморского края.