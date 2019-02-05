Огненное шоу и танец Дракона: как Владивосток встретил «Новый год по-восточному»

"Новый год по-восточному" встретили владивостокцы на главной площади города во вторник, 5 февраля, сообщает ИА PrimaMedia. Горожане запускали воздушных змеев, приняли участие в занятии по восточной гимнастике и стали свидетелями танца Дракона. Кроме этого, собравшиеся смогли наблюдать невероятно огненное шоу в исполнении местных артистов, а также выступление творческих коллективов города.

Кроме этого, гостям мероприятия предлагалось запечатлеть себя на фоне специально оборудованной фотозоны — "Две панды".

Китайский новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной. В отличие от своего западного аналога, постоянной даты начала Китайского нового года нет, и каждый год она приходится на разное время — в зависимости от Лунного календаря. Празднование же обычно продолжается 15 дней.

5.02.2019