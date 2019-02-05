«10 лет челлендж»: туроператоры сравнили туристов тогда и сейчас

Путешественники изменили предпочтения в видах транспорта и направлений

Эксперты в сфере туризма сравнили, какие предпочтения у отдыхающих были лет десять назад и сейчас.

В первую очередь у туристов изменились предпочтения в плане выбора транспорта. Если ранее путешественники передвигались наземным транспортом, то в настоящее время большинство отдыхающих выбирают самолет. Об этом говорят цифры. В прошлом году количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиаперевозчиков, составило 116, 1 млн, а в 2008 году – 49,8 млн, пишет UFS.Travel (12+).

Десять лет назад путешествовать на поезде предпочитали в основном 30-летние мужчины. Ситуация изменилась. Путешествующих на данном виде транспорта стало на 16 млн меньше. При этом чаще всего поезд выбирают в качестве транспорта во время поездок женщины в возрасте 39 лет.

Самыми популярными курортами у туристов десять лет назад были Хорватия, Турция и Египет. Отчасти ситуация изменилась из-за политических событий в мире и количество отдыхающих в Турции и Египте стало меньше.

В 2008 году путешественники только начали открывать для себя дальние экзотические направления: Вьетнам, Иорданию, Таиланд. В 2018 эти направления уже пользуются большим спросом и число туристов, направляющихся в отели данных стран становится все больше.

Эксперты отмечают, что туристы стали более смелыми и не боятся совершать перелет в дальние направления, такие как: Гамбия, Мексика, Ямайка.

Карина Красилова