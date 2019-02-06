Астрологи рассказали, в какой день в феврале стоит просить у начальства повышения

Лунный день будет располагать к решению рабочих моментов
Общество 00:20

Астрологи (12+) назвали день на текущей неделе в феврале, который будет располагать к решению рабочих моментов.

7 февраля, по словам экспертов, считается лучшим, когда в профессиональной деятельности все будет складываться, как нельзя лучше.

В четверг Растущая Луна находится в знаке Рыбы. Астрологи рекомендуют не упустить момент и направить силы на реализацию планов, подписание контрактов, разработке будущих проектов.

Начальство будет благоволить активным работникам, поэтому стоит этим воспользоваться и намекнуть о повышении, а также заработать баллы, предоставив качественный отчет.

Переговоры с партнерами пройдут удачно.

Кроме этого астрологи отмечают, что 7 февраля – подходящий день для саморазвития. Творческие люди будут фонтанировать идеями.

Карина Красилова

астрология

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