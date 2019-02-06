"Собачья жизнь" - в России продолжают убивать бездомных животных

Вопреки закону, 40 муниципалитетов заключили договоры об умерщвлении 8,6 тысяч бродячих собак
Общество 07:45

Закон об ответственном обращении с животными был принят в конце 2018 года. Он установил полный запрет на умерщвление животных под любым предлогом. Между тем, в январе 2019 года 40 муниципалитетов в различных регионах России заключили договоры на умерщвление 8,6 тысяч бездомных животных, потратив на это 62 млн рублей.

По информации ТАСС, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов рассказал журналистам, что при регулировании численности бродячих животных допустимы лишь гуманные методы. К таким относятся: помещение в приют, поиск хозяев, обязательная стерилизация, вакцинация и ветеринарная помощью.

По словам депутата, пришлось обратиться в Генпрокуратуру, чтобы остановить муниципалитеты от нарушения закона. Зачастую в основе решений о выделении средств на убийство безнадзорных животных лежит воровство бюджетных денег.

В 2018 году в России на ликвидацию бродячих собак было потрачено около двух млрд рублей.

Закон "Об ответственном обращении с животными" также запретил использовать животных в предпринимательской деятельности (за исключением случаев, установленных правительством). Под запрет попали бои с участием "братьев меньших" и их содержание в барах и ресторанах.

Гражданам-владельцам животных предписано обеспечивать уборку мест общего пользования в местах выгула своих любимцев. Такие места должны быть определены муниципалитетами.

Однако, это не последняя законодательная новация в этой области. На следующей неделе в Госдуме планируется рассмотреть законопроект об обязательной бесплатной регистрации животных.

Депутаты хотят предложить владельцам на выбор несколько способов маркировки их подопечных: биркой, клеймом, татуировкой или чипом. На маркировку хозяевам придется потратиться, а в базу данных животных внесут бесплатно.

По словам Бурматова, до середины 2019 года предстоит принять 13 подзаконных актов к закону об ответственном обращении с животными. Они будут регулировать деятельность приютов, цирков, установят перечень опасных пород собак и видов животных, которых запрещено держать в квартирах. Также будет установлен перечень пород собак, которых нельзя выгуливать без поводка и намордника.

Егор Тараруев

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