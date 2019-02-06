Приморцам добавили на похороны

С 1 февраля пособие на погребение проиндексировали на 4,3%
Общество 12:25

В России с 1 февраля базовая сумма пособия на погребение увеличена на официальное значение инфляции — с 5 740,12 до 5 946,47 рубля, соответственно подросли и региональные выплаты, сообщает ИА PrimaMedia. Так, в Приморье с учетом районного коэффициента сумма пособия выросла почти на 300 рублей и составила 7135,76 рублей.

Пособие полагается выплатить гражданину, взявшему на себя ответственность по захоронению усопшего, вне зависимости от степени родства с ним. Получить деньги можно по месту работы умершего (если тот был трудоустроен), в пенсионном фонде (если почил пенсионер), или в отделе социальной защиты (если покойный прежде нигде не работал и не получал пенсию).

Между тем в 2019 году в равной степени, на 4,3% увеличились и муниципальные расценки на ритуальные услуги во Владивостоке. Соответствующее постановление было принято администрацией города накануне Нового года. Работать по принятым тарифам будет муниципальное предприятие "Некрополь".

В соответствии с ними минимальный набор услуг МУПа (вывоз тела в морг, подготовка покойника, рытье могилы, услуги рабочего и катафалка и установка памятника) обойдется в 18,6 тысячи рублей. При кремации минимальная стоимость услуг составит 28,6 тысячи рублей (вывоз тела в морг, подготовка, прощание и кремация в крематории, захоронение урны с прахом и установка памятника).

Однако не стоит забывать, что помимо услуг, для похорон необходимо приобретать и ритуальные "товары". В компаниях Владивостока они представлены в различных вариантах — от бюджетных до элитных. Таким образом к сумме услуг нужно прибавить стоимость урны (от 3 до 8 тысяч рублей) или гроба со всем внутренним убранством (от 10 до 105 тысяч рублей и выше), памятника и таблички на него (от 11 до 150 тысяч рублей), венков (от 500 до 10 000 рублей), одежды для покойного, ограды и элементов благоустройства могилы, обеспечение музыкального сопровождения и многое другое.

В целом (очень приблизительно) самые бюджетные похороны с погребением тела обойдутся в 45-50 тысяч рублей, с кремацией и захоронением праха — в 55-60 тысяч рублей.

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