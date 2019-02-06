Как приручить дракона: приморский «Адмирал» сыграет с китайским ХК «Куньлунь Ред Стар»

«Моряки» начинают последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата, которая продлится до конца февраля (12+)

ХК "Адмирал". Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Владивостокский "Адмирал" начинает последнюю домашнюю серию сезона 2018/2019. В первой игре приморскому клубу будет противостоять китайский ХК "Куньлунь Ред Стар". Матч состоится сегодня, 6 февраля в 19:30 на льду "Фетисов Арены", сообщает ИА PrimaMedia.

В этом месяце заканчивается регулярный чемпионат КХЛ 2018/2019. К счастью для приморских болельщиков, "флотские" весь февраль будут играть в родных стенах "Фетисов Арены". И в первом матче домашней серии владивостокскому клубу будет противостоять ХК "Куньлунь Ред Стар".

Как сообщает пресс-служба "Адмирала", китайский клуб привычно обновил в межсезонье практически весь состав. Пригласил нового тренера — финского специалиста Юсси Таполу, дважды приводившего финскую "Таппару" к чемпионству. В прошлом сезоне тренер работал ассистентом главного тренера в сборной Финляндии.

Как и в прошлом чемпионате, китайский клуб очень неровно идет по дистанции регулярного чемпионата, поражений в два раза больше, чем побед, чехарда с составом на протяжении всего чемпионата также мало способствует сыгранности и набору очков. Да, математические шансы на плей-офф "Ред Стар" еще сохраняет, но в теории это фантастика, отыграть отставание в семь очков за пять матчей практически нереально.

"Моряки" же на данный момент только вернулись с небольшой выездной серии, которую отыграли крайне успешно. Победа над минским и столичным "Динамо" и "Витязем" позволила закрепиться на 12 месте турнирной таблицы Востока и пока сохранить гипотетические шансы на выход в плей-офф. К слову, принципиальный противник – "Амур" такой возможности уже лишен.

Продолжит ли "Адмирал" череду побед и сражение за место в восьмерке или же "Куньлунь" сделает себе подарок на Новый год, можно будет увидеть сегодня, 6 февраля, в 19-30 на льду "Фетисов Арены".