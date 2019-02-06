"Вам надо, вы и делайте": еще один мост на известной трассе под угрозой

Приморцы не уверены, что его начнут ремонтировать

Мост. Фото: dps.control

В социальных сетях опубликовали фото моста в районе Фокино на транзитной дороге Владивосток-Находка. По словам автора, мостовая конструкция в скором времени обрушится, сообщает ИА PrimaMedia.

Сообщение разместил популярный интернет-паблик dps.control в социальной сети instagram.

"Ежедневно по нему ездят большегрузы, автобусы с людьми. Лееров с одной стороны нет, лежат бетонные блоки, металлическая балка лопнула, знаков нет, объезда нет. Очень не хочется видеть жертв трагедии и покалеченных судеб", — говорится в посте.

По мнению подписчиков, судьбой моста никто не озаботится, пока не случится трагедии.

"Скорее всего, последует ответ: "Вам надо, вы и делайте", — пишут пользователи.