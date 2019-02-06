"Яндекс" будет показывать собственные сериалы

Первые проекты увидят свет в начале 2020 года

"Яндекс" решил заняться производством собственного контента. С этой целью он запускает производство нескольких оригинальных сериалов. Об этом "Ведомостям" сообщили несколько источников в различных медиакомпаниях.

Компания ведет активные переговоры с продюсерами и намерена заказать около 8-10 сериалов. Первые проекты могут быть показаны в начале 2020 года. Подробности пока остаются тайной.

Целью создания контента для своего онлайн-кинотеатра является увеличение количества платных подписчиков. Информацию о количестве подписчиков и затратах на контент для кинотеатра в настоящий момент "Яндекс" не раскрывает.

Как правило, онлайн-кинотеатры покупают контент у телеканалов и кинокомпаний. В качестве бизнес-примера для себя "Яндекс" выбрал американские онлайн-сервисы Netflix и Amazon, которые, начав производить оригинальный контент лишь в 2011 году, через два-три года уже выпустили сериалы, ставшие культовыми — "Карточный домик" и "Оранжевый — хит сезона" принесли Netflix несколько млн подписчиков. А "Человек в высоком замке" лишь за первый сезон в 2015 году дал Amazon 1,2 подписчиков. Сейчас эти сервисы тратят на производство собственных сериалов гораздо больше, чем на приобретение чужих (Netflix — 85% от $8 млрд в 2018 году).

Ранее "Яндекс" уже пробовал свои силы в кинопроизводстве, выступив сопродюсером трех фильмов — на экранах кинотеатров уже прошли "Черновик" (бюджет 280 млн рублей) и "Без меня" ((75 млн). В марте 2019-го на экраны выйдет хоррор "Тварь". Помимо этого в 2018 году компания выпустила музыкальную и новогоднюю программы.

По словам источников "Ведомостей" расходы компании на собственный контент не превышают нескольких сотен млн рублей, в то время как количество свободных средств на счетах "Яндекса" составляет более 93 млрд рублей. Для выпуска 8-10 качественных сериалов в год будет достаточно всего 1,5 млрд рублей, считают собеседники издания.

Российский интернет-гигант уже достиг договоренности с телекомпанией "Среда" Александра Цекало — здесь снимут сериал "Министерство" о чиновниках и коррупции (режиссер — Роман Волобуев). За производство детективного сериала "Водоворот" взялась компания Mars Media Рубена Дишдишяна (режиссер Андрей Стемпковский). Все источники "Ведомостей" просили не раскрывать их имен, так как "Яндекс" настаивает на неразглашении факта переговоров.

Продюсер Александр Роднянский ранее объяснял, что интернет-сервисы имеют имеют преимущество перед ТВ — они могут производить контент на остросоциальные и политические темы, более жесткими сценами и лексикой, более откровенным сексом. Однако источники издания, ссылаясь на сотрудников интернет-компании, говорят, что в "Яндексе" не склонны к риску с остросоциальными темами и резкими политическими заявлениями. Однако продюсеры видят преимущество сотрудничества с "Яндексом" в возможности работать с новыми каналами. Они уверены, что у интернет-гиганта больше всего шансов преуспеть в производстве и показе собственного контента.

"Яндекс" уверяет, что готов тратить на сериалы бюджеты, сопоставимые с крупными каналами, подтверждают продюсеры. Серия, по словам менеджеров телеканалов, может стоить до 15 млн руб.

Егор Тараруев