Катамаран "Санкт-Петербург" хотят запустить из Владивостока в Находку и Большой Камень

Судно строили еще к саммиту АТЭС, однако оно до сих пор находится на территории верфи

Администрация Приморья рассмотрит возможность запуска катамарана "Санкт-Петербург" для краевых пассажирских перевозок. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Администрация Приморья рассмотрит возможность приобретения катамарана "Санкт-Петербург", построенного на "Восточной верфи", для организации морских пассажирских перевозок в Находку, Большой Камень и на островные территории Владивостока. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко во вторник, 5 февраля, по итогам посещения предприятия.

На верфи губернатору продемонстрировали катамаран "Санкт-Петербург", который был построен к саммиту АТЭС. Его "собрат" – катамаран "Москва", выпущенный здесь же, – в летний период осуществляет пассажирские перевозки из Владивостока на острова Попова и Рейнеке. Олег Кожемяко отметил, что администрация края рассмотрит возможность приобретения "Санкт-Петербурга", чтобы также поставить его на морские краевые маршруты.



Администрация Приморья рассмотрит возможность запуска катамарана "Санкт-Петербург" для краевых пассажирских перевозок. Фото: пресс-служба администрации Приморья

"К нам обращались жители Находки и Большого Камня с просьбой об организации морского пассажирского сообщения. Мы заложили в бюджет денежные средства на приобретение катамарана. Необходимо возрождать морское пассажирское сообщение в крае, тем более, что это наша, приморская верфь, и, безусловно, ее нужно загружать работой. Посмотрим, как судно будет работать в летний период. При необходимости мы и в дальнейшем будем размещать заказы на приморских верфях, чтобы пассажирское сообщение между городами и островами развивалось. Это удобно и быстро. Например, до Большого Камня на таком катамаране можно добраться всего за час", – подчеркнул Олег Кожемяко, добавив, что в ближайшее время планирует встретиться с жителями островов Попова и Путятина, обсудить с ними организацию пассажирских перевозок в летнее и зимнее время.

В ближайшее время, по поручению главы региона, профильные департаменты организуют необходимые процедуры: экспертную оценку состояния и рыночной стоимости судна, его соответствие правилам пассажирских перевозок, проверку регистровых документов.

Справка. Катамаран "Санкт-Петербург" вместимостью 200 пассажиров построен из композитных материалов. Среди преимуществ судна – сравнительно небольшой расход топлива при большом количестве перевозимых пассажиров.

На сегодняшний день у Приморского края существует потребность в новых судах внутрикраевых и городских морских перевозок. Так, круглый год только на острова Рейнеке и Попова перевозят более 1 400 человек, альтернативный вид транспортного сообщения с этими территориями отсутствует.