Как Владивосток стал Россией: рассказывают Google и Яндекс. С эмодзи

Кто смотрящий по городу, где поменять корейскую валюту, кто сейчас мэр?
Общество 18:15
Что дальше: луна или Владивосток? Вот что, оказывается, волнует пользователей интернета на самом деле. Фото: ИА PrimaMedia

Где во Владивостоке есть яма? Где купить виагру, сделать аборт, и что дальше — Луна или столица Приморья. Такими и еще массой чудных запросов пестрит автоподстановка поисковых машин рунета. В глобальной сети странные вопросы о Владивостоке задают преимущественно люди из центра страны, для большинства из которых "лучший город земли" — что-то среднее между вечной мерзлотой и праворульным Таиландом. В редакции ИА PrimaMedia состоялся несложный, но смешной эксперимент, результатами которого нельзя не поделиться.

Из какого теста сделан Владивосток и как приморская столица стала Россией, расскажет робот.

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Показательно, что странные вопросы о Владивостоке — судя по их содержанию — задают, в основном, не местные жители, а люди, планирующие сюда поездку. Так можно объяснить частый запрос пользователей о присутствии в городе магазинов крупных торговых сетей типа "Ашана" или "Светофора". Несложно представить, что самые популярные предложения поисковых машин формируются на основе миллионов подобных запросов. К примеру, потребность пользователей к условному супермаркету "Лента", никогда не существовавшему во Владивостоке, стремится к миллионному показателю потребительского интереса. Не менее интересно россиянам водятся ли во Владивостоке акулы и столько стоит растаможка праворульной "японки" и "что происходит во Владивостоке, что скрывают от россиян". И правда. Что же скрывают?

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Совсем незаурядным, по наблюдениям корр. агентства, стал запрос "кто смотрящий во Владивостоке". Эта тема также волнует головы десятков тысяч человек, которым не все равно, кто держит порядок в "лучшем городе земли".

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В целом, людей интересует, кто во Владивостоке власть. Так, один из самых частых запросов в поисковых машинах, это "кто сейчас мэр?". На этот вопрос ответить непросто даже честной машине. Затянувшаяся череда "экс" и "врио" окончательно заморочила голову и обычным людям, и царице наук. Тем не менее, поиск Google и "Яндекса" отлично помнит знаменитых мэров, оставивших свой след в истории Владивостока. Владимир Николаев и Виктор Черепков по-прежнему появляются в выдаче на запрос "мэр Владивостока". Примечательно, что подсудимый Игорь Пушкарев, о котором местные и федеральные СМИ пишут вот уже который год, в результатах запроса не фигурирует.

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Совсем неожиданными оказались варианты "что ближе: луна или Владивосток". Остается загадкой, представители каких далеких цивилизаций вдруг заинтересовались городом на краю России. Кто же интересуется стоимостью енотов во Владивостоке — вопрос не менее интересный.

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Пока жители центральной России выясняют, на какой улице находится Икеа и Лента, запрос по фразе "когда во Владивостоке", судя по всему, чаще всего вводили именно сами дальневосточники. Поисковые подсказки в этом случае точно выявляют наиболее болезненные темы столицы Дальнего Востока: отключение воды, поздний запуск центрального отопления и, конечно, бесснежную зиму.

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Знания пользователей рунета о Владивостоке определяются прежде всего происшествиями. Упавшая елка, заминированная школа... Очевидно, что не фестиваль корюшки или красоты морского заповедника приходит на ум среднестатистическому россиянину, когда он думает о приморской столице.

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Подсказки на запрос "почему во Владивостоке" выражают всеобщий вопль возмущения. Ну почему, почему во Владивостоке такие дорогие квартиры? К сожалению, вопрос остается риторическим, а цены на квадратный метр в городе у моря продолжают расти, пока пользователи поисковых систем интересуются стоимостью икры, увеличения груди и аборта в приморской столице.

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Примечательно, что варианты подсказок отличаются друг от друга в зависимости от того, на каком устройстве идет поиск. Специалисты связывают это с различными факторами. Поисковая система работает на базе сложных многоступенчатых алгоритмов. Подробнее о формировании поисковых подсказок корр. ИА PrimaMedia рассказали специалисты Яндекс.Поиска.

— Поисковые подсказки помогают пользователям Яндекса формулировать их запросы. При выборе подсказок наши алгоритмы учитывают большое количество факторов, в том числе: регион пользователя, его персональные интересы и предыдущие запросы. Поэтому разные пользователи могут получать различающиеся наборы подсказок, — говорит Алексей Шаграев, руководитель службы разработки Яндекс.Поиск.

Фактически поиск заранее уже знает о предпочтениях и интересах пользователя устройства. Причем иногда, кажется, даже больше его самого. Попробуйте ввести один из самых типовых запросов про Владивосток и вы увидите, насколько неожиданными для вас окажутся предложения поискового робота.

Незначительная на взгляд обывателя опция — поисковая подсказка — на самом деле упрощает нам жизни. Только к Яндекс.Поиску пользователи обращаются более 100 миллионов раз в сутки. Отсутствие подсказок и, как следствие, необходимость полностью формулировать свой запрос и иногда его исправлять, привело бы к дополнительной трате 60 лет нашего времени.

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