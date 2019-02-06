Энергетики Приморья выполнили рекордное количество техприсоединений в 2018 году

Для подключения заявителей филиал построил 186,7 км линий электропередачи, ввел в работу пять новых подстанций
Общество 17:35
Энергетики Приморья выполнили рекордное количество техприсоединений в 2018 году. Фото: пресс-служба ДРСК

"Приморские электрические сети" (филиал АО "ДРСК") в 2018 году выполнили 3,5 тысяч технологических присоединений. Для подключения заявителей филиал построил 186,7 км линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, установил 100 трансформаторных подстанций, ввел в работу пять новых высоковольтных подстанций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Объем построенных в рамках технологического присоединения энергообъектов сравним с объемом обслуживания одного сетевого района электрических сетей, например, в Анучинском муниципальном районе.

В прошлом году приморские энергетики обеспечили возможность подключения объектов резидентов ТОР "Михайловский", завершили строительство подстанции "Садовая" для присоединения объектов ТОР "Большой Камень", подключили 12 мобильных котельных в разных районах края, а также объекты малого предпринимательства, крестьянско-фермерские хозяйства, базовые станции сотовой связи, фельдшерско-акушерские пункты и земельные участки, выделенные многодетным семьям.

Уже больше пяти лет Приморский край входит в число дальневосточных регионов со стабильно высокими объемами подключения к электрическим сетям. В 2018 году количество заявок на технологическое присоединение, зарегистрированных в "Приморских электрических сетях", выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 5180. Также в прошлом году было заключено на 628 договоров больше, чем в 2017 году.

Однако специалисты отмечают, что вместе с ростом доступности подключения к электрическим сетям растёт и количество заявителей, не исполняющих свои обязательства по договорам технологического присоединения. К концу 2018 года таких заявителей в Приморье было около 1,5 тысяч. Эта цифра самая высокая по всей территории присутствия "Дальневосточной распределительной сетевой компании". В Приморье чаще, чем в других дальневосточных регионах заявители нарушают условия договоров технологического присоединения – не выполняют свою часть технических условий, не соблюдают условия оплаты, а в случае отказа от подключения, не сообщают в сетевую организацию о своем решении.

Массовые нарушения заявителями своих обязательств вынуждают энергокомпанию проводить претензионную работу, расторгать договоры, а в случае несения затрат на строительство, взыскивать ущерб в судебном порядке.

Стоит отметить, что сегодня заявителю доступна вся информация по вопросам технологического присоединения: она есть в свободном доступе на официальном сайте ДРСК, получить консультацию можно через Пункты обслуживания клиентов, работает телефон Единого контакт-центра.

ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания электроэнергия

Арбитражный суд Приморья поддержал ДРСК в споре с Дальнегорским ГОКом

1 февраля, 16:40

"Амурские электрические сети" провели 265 мероприятий по электробезопасности в 2018 году

17 января, 14:50
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia