Для подключения заявителей филиал построил 186,7 км линий электропередачи, ввел в работу пять новых подстанций

Энергетики Приморья выполнили рекордное количество техприсоединений в 2018 году. Фото: пресс-служба ДРСК

"Приморские электрические сети" (филиал АО "ДРСК") в 2018 году выполнили 3,5 тысяч технологических присоединений. Для подключения заявителей филиал построил 186,7 км линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, установил 100 трансформаторных подстанций, ввел в работу пять новых высоковольтных подстанций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Объем построенных в рамках технологического присоединения энергообъектов сравним с объемом обслуживания одного сетевого района электрических сетей, например, в Анучинском муниципальном районе.

В прошлом году приморские энергетики обеспечили возможность подключения объектов резидентов ТОР "Михайловский", завершили строительство подстанции "Садовая" для присоединения объектов ТОР "Большой Камень", подключили 12 мобильных котельных в разных районах края, а также объекты малого предпринимательства, крестьянско-фермерские хозяйства, базовые станции сотовой связи, фельдшерско-акушерские пункты и земельные участки, выделенные многодетным семьям.

Уже больше пяти лет Приморский край входит в число дальневосточных регионов со стабильно высокими объемами подключения к электрическим сетям. В 2018 году количество заявок на технологическое присоединение, зарегистрированных в "Приморских электрических сетях", выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 5180. Также в прошлом году было заключено на 628 договоров больше, чем в 2017 году.

Однако специалисты отмечают, что вместе с ростом доступности подключения к электрическим сетям растёт и количество заявителей, не исполняющих свои обязательства по договорам технологического присоединения. К концу 2018 года таких заявителей в Приморье было около 1,5 тысяч. Эта цифра самая высокая по всей территории присутствия "Дальневосточной распределительной сетевой компании". В Приморье чаще, чем в других дальневосточных регионах заявители нарушают условия договоров технологического присоединения – не выполняют свою часть технических условий, не соблюдают условия оплаты, а в случае отказа от подключения, не сообщают в сетевую организацию о своем решении.

Массовые нарушения заявителями своих обязательств вынуждают энергокомпанию проводить претензионную работу, расторгать договоры, а в случае несения затрат на строительство, взыскивать ущерб в судебном порядке.

Стоит отметить, что сегодня заявителю доступна вся информация по вопросам технологического присоединения: она есть в свободном доступе на официальном сайте ДРСК, получить консультацию можно через Пункты обслуживания клиентов, работает телефон Единого контакт-центра.