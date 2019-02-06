Вице-премьер читает, что текущее состояние переходов сдерживает развитие экономических отношений с соседями

Полпред Трутнев выступил за выкуп погранпереходов Приморья из частных рук. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточный полпред Юрий Трутнев выступил за выкуп пяти пограничных переходов через государственную границу в Приморье у частных структур, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

"Сейчас [состояние погранпереходов] значительно сдерживает международные экономические отношения. Пять погранпереходов в Приморье принадлежат частным структурам. Их нужно быстрее выкупать, оснащать и приводить в порядок", — отметил Трутнев на проходящей в эти минуты конференции с его участием, а также главой Минвостокразвития Александром Козловым.

Зампред правительства также отметил, что погранпереходы в регионе это "точка уязвимости".

"С ними все очень плохо" — заявил полпред. Он подчеркнул, что поручение о приведении их в порядок Владимир Путин дал министру транспорта еще в прошлом году во Владивостоке.

"Пока эти поручения не выполнены. Между тем, скоро подойдет время держать ответ по исполнению этих поручений", — уточнил полпред.

Министр развития Дальнего Востока Александр Козлов в свою очередь подтвердил, что погранпереходы действительно находятся "мягко говоря" в плохом состоянии. Он отметил, что существует специальное оборудование, которое позволяет погранпереходам работать эффективнее. В частности, в 2019 году в рамках пилотного проекта с Минтрансом такое оборудование будет установлено на двух переходах — в Приморье и Бурятии.

"Это будет сделано для того, чтобы можно было увидеть, что пересекать границу можно гораздо быстрее", — подчеркнул министр. Он также подчеркнул, что в планах совместно с Минтрансом оснастить таким оборудованием 30 погранпереходов.

Добавим, что как ранее писало ИА PrimaMedia, говоря о "национализации" пунктов пропуска, про которую Юрий Трутнев еще на прошлой неделе рассказал приморским СМИ, к месту напомнить историю двух печально известных пунктов пропуска, которыми занималось государство в лице "Росграницы" и ФГУПа "Росгранстрой". Это проекты строительства типовых пунктов "Краскино" и "Пограничный" в Сосновой пади. Решение о возведении двух пунктов пропуска с государственной формой управления к саммиту АТЭС во Владивостоке было принято еще в 2008 году. Их должны были запустить в 2012 году.

"Росгранстрой" организовывал весь процесс. Затраты федерального бюджета в АПП Пограничный составили 1 млрд 477 млн рублей вместе с оплатой проектных работ. Его пропускная способность должна была достичь 4 тысяч человек и 1,3 тысячи автомобилей в сутки. На АПП Краскино из госбюджета выделили 985 млн рублей. Планировалось, что этот ПП сможет ежесуточно пропускать 250 автомобилей. Средства были выделены. Конкурс провели, проекты подготовили, средства начали осваивать…

В сентябре 2013 года следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о махинациях при обустройстве госграницы. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ обнаружили хищения при реконструкции железнодорожного пункта пропуска "Адлер" в Краснодарском крае и автомобильного пункта пропуска "Пограничный" в Приморье.

В России задержали и арестовали бывшего замглавы Росграницы Бориса Хайтовича, экс-замруководителя "Росгранстроя" Сергея Козленкова и нескольких их подчиненных и предпринимателей, участвовавших в выполнении госконтрактов. Фигуранты обвинялись по статье 210 (участие в преступном сообществе) и 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

Главе Росграницы Дмитрию Безделову удалось бежать за границу. Его задержали в октябре 2014 года, когда он пытался заселиться в четырехзвездочный отель Palladium Palace в центре Рима. Через год Италия выдала Безделова России. В 2017 году суд приговорил Дмитрия Безделова к 9 годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей за мошенничество. Еще семеро сообщников Безделова получили сроки от 2 до 8 лет колонии общего режима.

Как было установлено, с сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы более 490 млн рублей бюджетных средств.

… Сейчас на дворе 2019 год. В Краскино объект практически построили, но в эксплуатацию так и не ввели. Оказалось, что построили на "болотистой" территории с весьма "ненадежными" грунтами.

В Сосновой пади заложили объекты, так называемые остовы. Из функциональных там только два объекта – стационарная рентген-установка для досмотра и смотровая вышка, на которую можно подняться и осмотреть, где и что должно было быть. А все остальное – каркасы и навесы.

Сейчас начинается второй этап. Вновь изыскивались средства на достройку.

По поручению Юрия Трутнева, обновленный пункт пропуска "Краскино" должны ввести в декабре 2019 года, пункт пропуска "Пограничный" – в июле 2019 года. Распорядители средств те же. И, по предварительным данным, в Пограничном вновь все буксует…