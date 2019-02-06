Посмертный клип отрыл Дэцла с другой стороны

Кирилл Толмацкий запланировал выход ролика на 6 февраля
Общество 19:20
Кирилл Толмацкий (Децл). Фото: wikipedia.org.

Посмертный клип рэпера Кирилла Толмацкого, больше известного как Децл и Le Truk, появился в Сети. Тизер, который он планировал представить сегодня, 6 февраля, был загружен заранее. В новом клипе Кирилл Толмацкий выступил в качестве композитора.

Ролик опубликован в официальном YouTube-канале исполнителя. Композиция называется Inferno, музыкант выступил в роли композитора. Изначально этот трек, также как и вся пластика μετεμψύχωσις (Метемпсихоз — Реинкарнация (от лат. reincarnatio — "повторное воплощение"), должен был стать частью саундтрека к фильму, сообщает газета "Известия". Отмечается, что это "экспериментальное видео".

О смерти артиста стало известно утром 3 февраля. В Бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии уже провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Церемония прощания с рэпером пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве. Похоронят его в тот же день на Пятницком кладбище.

Кирилл Толмацкий, известный миллионам поклонников под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале музыкальной карьеры он был участником группы "Bad B. Альянс". После 2000 года Децл прославился альбомом "Кто ты?". Альбом стал одним из самых продаваемых за всю историю российского шоу-бизнеса. Он выпущен тиражом более миллиона экземпляров. Среди популярных хитов Децла такие композиции, как "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь".

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