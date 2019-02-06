В России назревает реформа пассажирских перевозок

После трагедии в Калуге Министерство транспорта планирует ряд нововведений

Автомобиль. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Предложение об ужесточении наказания за фиктивный техосмотр озвучил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе "правительственного часа" в Госдуме. Эта тема приобрела актуальность после трагедии в Калужской области, где 3 февраля опрокинулся автобус с детьми. Министр обратил особое внимание на те случаи, когда речь идет о перевозке детей и опасных грузов.

Как пояснил Евгений Дитрих, законопроект кабмина на эту тему уже находится на рассмотрении в Госдуме. Одно из предлагаемых нововведений — обязательная фото— и видеофиксация процедуры техосмотра, что позволит достоверно установить факт проведения ТО. Также ужесточение наказания за выдачу диагностических карт без осмотра и ряд других нарушений в этой сфере.

В ходе обсуждения поступило предложение усилить контроль и за коммерческими перевозками.

Председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов заострил внимание на еще одной проблеме, которая нередко приводит к ДТП — в том числе, где жертвами становятся дети. Это здоровье водителей, особенно тех, кто совершает длительные рейсы. Глава комитета поинтересовался, назрела ли законодательная реформа системы организации предрейсовых осмотров водителей, сообщает "РГ".

Министр транспорта объяснил, что обсуждается возможность применения дистанционного медицинского осмотра для тех, кто непосредственно находится на линии, а также для водителей в удаленных поселках, где медицинского работника нет.

Напомним, страшная авария произошла в Калужской области, в которой опрокинулся автобус с детьми. Погибли семь человек, в том числе трое детей и четверо взрослых, травмы получили 38 пассажиров.

Вероника Преображенская