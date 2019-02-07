Гудбай, Америка: служба гражданства и иммиграции США закрывает офис в России

"Ближайший" офис теперь будет в Афинах

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

Некоторым россиянам придется попрощаться с "американской мечтой" — служба гражданства и иммиграции США объявила о закрытии офиса в России. Московский офис USCIS продолжит принимать заявления на иммиграцию в США и предоставление убежища до 28 февраля 2019 года. После этой даты "ближайший" офис будет находиться в Афинах.

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После закрытия офиса USCIS в Москве его функции возьмет на себя аналогичный офис в Афинах. Он также будет обслуживать заявителей из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Украины, Узбекистана и Эстонии. Ранее эти страны относились к зоне ответственности офиса USCIS в Москве. Российский офис окончательно будет закрыт через месяц после окончания приема заявлений от граждан, то есть — 29 марта.

В сообщении ведомства отмечается, что часть функций закрываемого офиса возьмет на себя московское посольство США.

Служба гражданства и иммиграции США действует для помощи людям в получении информации и услуг. В функции службы входит проверка данных потенциальных мигрантов, претендующих на убежище, а также постоянное проживание и гражданство США.

Анна Кольцова