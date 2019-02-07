К выплате взносов на дополнительную пенсию "автоматом" подключат россиян с высокими зарплатами

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В России может появиться новый вид пенсии, он должен будет дополнить обязательную страховую. Дополнительная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По сути он должен будет заменить нынешнюю систему пенсионных накоплений. К ИПК автоматически подключат россиян с высокими зарплатами.

Механизм подключения к формированию индивидуального пенсионного капитала будет зависеть от уровня зарплаты будущего пенсионера, об этом в интервью "Российской газете" рассказал главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник председателя ЦБ Юрий Воронин. По данным источника РБК, обсуждается порог зарплат для подключения к ИПК на уровне 85 тысяч рублей.

По словам омбудсмена, ИПК будет собственностью работника. Это право сохраняется при передаче средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в качестве инвестиций. Средства будут полностью наследоваться, но только в том случае, если пенсия еще не назначена.

Если гражданин уже получал выплаты, наследники не смогут претендовать на остаток. Это объясняется тем, что НПФ или страховая компания уже берут на себя финансовые риски — пенсия будет выплачиваться гражданину даже если капитал исчерпан. Однако, если гражданин выберет пенсионную выплату на определенный срок, остаток неполученных средств в случае его смерти целиком остается наследникам, уточнил Воронин.

Кроме того, по данным экс-советника главы ЦБ, средства ИПК можно использовать на лечение — речь идет о тяжелых заболеваниях, из перечень подготовит Минздрав.

Высокооплачиваемые работники, если пожелают отказаться от взносов в ИПК должны будут заявить о своем отказе.

"По факту дается полтора года с момента включения гражданина, в течение которых можно не просто выйти, но и вернуть внесенные средства", — пояснил Воронин.

В целом, концепция формирования ИПК предполагает, что работающие россияне будут сами заботиться о дополнительной пенсии, отчисляя взносы в НПФ. Накопления, как подчеркивают авторы инициативы, будут целиком и полностью собственностью гражданина, а не государства.

Анна Кольцова