"Срочно! Раздают щенков мастифа!" - кто наживается на фейках в соцсетях

"Щенячья мафия" атакует россиян

Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

По просторам соцсетей и мессенджеров в России не первый год ходят фейки о бесплатной раздаче щенков. "Срочно заберите иначе усыпят/утопят щенков мастифа, далматинцев, бигля" и так далее. Объявления такого рода идут "вирусной волной" от Калининграда до Камчатки. Большинство понимает: объявления — "развод" чистой воды, но тысячи других россиян "спамят" друг другу несуществующих животных. "Известия" разобрались, кто наживается на фейках в Сети.

"Щенки тибетского мастифа, 8 штук, привиты, 4 месяца, не могут раздать и собираются усыплять, жалко. Может кому то нужно. Бесплатно! ", — такие рассылки то и дело возникают в соцсетях. Однако, стоит "погуглить" и выяснится, что мастифов раздают и в Москве, и в Краснодаре, в Липецке и на Камчатке. И что характерно: везде по 8 штук, а по "четыре месяца" щенкам еще с позапрошлого апреля.

Объявления, не задумываясь и не проверяя, тысячи пользователей пересылают по группам в мессенджерах и соцсетях, несмотря на многочисленные предупреждения: это мошенники, звонить по номеру в сообщении ни в коем случае нельзя.

Эксперты по информационной безопасности говорят о двойном фейке. Во-первых, щенков не существует. Во-вторых, со счета могут списать деньги. Отмечается, что платные номера до сих пор остаются одним из распространенных видов мошенничества.

В объявлениях мошенники чаще всего указывают, что щенков раздают бесплатно, например, из-за якобы возникшей аллергии у детей или переезда за границу. Чаще всего, если позвонить, по номеру никто не ответит. Но есть и такие случаи, когда на той стороне провода подтверждают: "Щенки реальные, нужны деньги на доставку". Стоит ли говорить, что "заводчики" пропадут из поля зрения сразу, как только доверчивые граждане переведут свои кровные. Такие случаи фиксировались неоднократно.

К слову, такой сценарий "развода" появился вовсе не в России — он широко распространен за рубежом, таких мошенников в западных СМИ даже окрестили щенячьей мафией.

По словам экспертов, вирусные рассылки — еще и способ досадить человеку. Для этого достаточно указать его номер телефона. На такие случаи уже было немало жалоб от россиян. Так, жительнице Краснодара за час поступило около 300 звонков, телефон раскалился и от сообщений. С похожей историей столкнулась жительница Киева. Кто и за что таким способом мстит — остается загадкой.

Одна из причин, которая сразу должна вызвать сомнения в подлинности объявления: кому выгодно усыплять или раздавать животных, которые стоят до полусотни тысяч рублей? Реальные заводчики найдут иные способы "реализовать" животных, не прибегая к саму в соцсетях.

Впрочем, зоозащитники рассказывают, что есть и действительные случаи, когда породистые животные ищут новых хозяев. Только такие объявления появляются в специализированных группах в соцсетях и репостятся в лучшем случае десять раз.

Ольга Толмачева