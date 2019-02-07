Путин дал бизнесу еще один год на возврат капиталов в офшоры Владивостока и Калининграда

За предыдущий год в САР на Русском острове зарегистрировался всего один участник
Бизнес 11:20
Путин предложить продлить амнистию офшору на Русском во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов на год для тех, кто переводит свой бизнес в Россию, в специальные административные районы, один из которых находится на острове Русский во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

С таким предложением глава государства выступил на форуме "Деловой России".

"Именно изъяны национальной юрисдикции — недостаточные гарантии защиты частной собственности — вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить их", — сказал Путин. Власти объявили амнистию капитала, напомнил он. Она продлится до 1 марта 2019 года. "При этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства", — напомнил Путин.

"Мы с коллегами обсуждали и считаем, что еще на один год как минимум можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию и регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию, которые созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке", — предложил президент.

Справка: Специальные административные районы (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области были созданы в 2018 году, после того как под санкции США попали несколько крупных российских компаний и их собственники, в том числе En+ Олега Дерипаски и принадлежащая ей UC Rusal.

Зарегистрированные за рубежом компании могут "сменить прописку", инвестировав в экономику региона 50 млн руб. Резидентам САР не придется платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов, а с выплаченных дивидендов ставка составит всего 5%. При этом акционерам гарантируют конфиденциальность информации.

Пока в спецрайонах зарегистрировались два резидента. Основной акционер банка "Восточный" Finvision Holdings переехал с Кипра на остров Русский, а международный холдинг Adanimov Trading Limited, владеющий долями в трех омских компаниях, — на остров Октябрьский.

От ИА PrimaMedia отметим, что в октябре 2018 года сообщалось, что список резидентов специального административного района (САР, "русский офшор") может пополниться четырьмя новыми компаниями.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Полпреду Трутневу не нравятся законы о российских офшорах, и он их перепишет

Офшор на Русском острове во Владивостоке может привлечь еще четырех резидентов

Путин Владимир Владимирович офшор остров Русский бизнес (мелкий, средний, крупный) банки финансовые

Приморье оказалось организационно беззащитным перед китайским ящуром

31 января, 15:45

Памфилова попросила Путина помочь наказать виновных в отмене итогов выборов в Приморье

24 января, 21:55
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia