Путин дал бизнесу еще один год на возврат капиталов в офшоры Владивостока и Калининграда

За предыдущий год в САР на Русском острове зарегистрировался всего один участник

Путин предложить продлить амнистию офшору на Русском во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов на год для тех, кто переводит свой бизнес в Россию, в специальные административные районы, один из которых находится на острове Русский во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

С таким предложением глава государства выступил на форуме "Деловой России".

"Именно изъяны национальной юрисдикции — недостаточные гарантии защиты частной собственности — вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить их", — сказал Путин. Власти объявили амнистию капитала, напомнил он. Она продлится до 1 марта 2019 года. "При этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства", — напомнил Путин.

"Мы с коллегами обсуждали и считаем, что еще на один год как минимум можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию и регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию, которые созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке", — предложил президент.

Справка: Специальные административные районы (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области были созданы в 2018 году, после того как под санкции США попали несколько крупных российских компаний и их собственники, в том числе En+ Олега Дерипаски и принадлежащая ей UC Rusal.

Зарегистрированные за рубежом компании могут "сменить прописку", инвестировав в экономику региона 50 млн руб. Резидентам САР не придется платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов, а с выплаченных дивидендов ставка составит всего 5%. При этом акционерам гарантируют конфиденциальность информации.

Пока в спецрайонах зарегистрировались два резидента. Основной акционер банка "Восточный" Finvision Holdings переехал с Кипра на остров Русский, а международный холдинг Adanimov Trading Limited, владеющий долями в трех омских компаниях, — на остров Октябрьский.

От ИА PrimaMedia отметим, что в октябре 2018 года сообщалось, что список резидентов специального административного района (САР, "русский офшор") может пополниться четырьмя новыми компаниями.