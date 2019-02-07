Магистранты ДВФУ сказали DA цифровому искусству

Выставка работ первого набора участников новой образовательной программы открылась в кампусе на Русском острове
Наш университет
Общество 15:25
Выставка магистрантов программы "Цифровое искусство". Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ

Первая сессия магистрантов Школы цифровой экономики ДВФУ стала столь же новаторской, как и сама образовательная программа "Цифровое искусство" или Digital art (DA). Студенты получат оценки по итогам выставки своих работ, открытой для свободного посещения в университетском пространстве "Аякс".

Выставка (6+) открылась 6 февраля. Около 12 художественных проектов собрали воедино актуальные концепты и визуальные решения, созданные магистрантами. Некоторые из них обрели известность задолго до нынешней выставки – например, проект Human Interfaces Induction, представленный после интенсива Net Art, сразу отметили кураторы программ центра современной культуры "Хлебозавод" — и пригласили ребят показать свой перформанс во Владивостоке. Проект исследует уровень физического взаимодействия между танцорами, тела которых оснащены специальными датчиками. Перформеры в движении формируют звуковую и визуальную среду, символически отображая социальное взаимодействие.

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Другой проект магистрантов, "Приехали!", получил, без преувеличения, мировую известность. О нем написали полтора десятка крупнейших информагентств страны: видеоролик, где четверо людей, поместившихся в "костюм автобуса", пытаются пешком пересечь Золотой мост, стал мега-популярным. Этой перформативной акцией, обязательной частью которой является видеоролик, молодые художники попытались привлечь внимание к проблеме недоступности красивейшего моста Владивостока для пешеходов. И это им удалось.

ДВФУ стал первым вузом в России, где реализуется программа Digital art. Руководитель нового образовательного направления Екатерина Беляева – сама в недавнем прошлом выпускница ДВФУ – стремится максимально расширить компетенции студентов в области цифровых технологий и передовых веяний искусства, приглашая преподавателей из разных городов и стран.

Екатерина Беляева
Екатерина Беляева

руководитель образовательной программы Digital Art ДВФУ

Автор фото: ИА PrimaMedia

Обучение у нас проходит в формате интенсивов. Каждые две недели приезжают новые преподаватели – из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, был даже преподаватель из Австрии, Клаус Обермайер с ассистентом. Всего прошло восемь интенсивов. Выставка завершает первый семестр. Мы пригласили тех, кто принимал участие в программе, коллег, друзей. Думаю, для студентов важно показать людям свои проекты – может быть, это поможет им как-то переосмыслить их, доработать тезисы. Я считаю, у нас получилась очень хорошая, практикоориентированная магистратура, она действительно междисциплинарная. Мы пытаемся сочетать новые подходы в искусстве, технологиях, цифровой среде, знакомим студентов с абсолютно разными передовыми методами работы в области digital art. Университет – это открытая для высказываний площадка, где каждый может получить обратную связь, услышать критику. Мы всегда открыты к диалогу, нам интересно, что о нас думают горожане.

Второй семестр, по словам Екатерины Беляевой, обещает магистрантам более серьезное погружение в технологии – робототехники, мехатроники, VR (виртуальной реальности), нейронных сетей. В целом же "Цифровое искусство" или Digital Art — программа, соединившая высокие технологии и творческое начало. Она выросла из популярного фестиваля технологического искусства "Пуск" — проекта с пятилетней историей, регулярно собиравшего десятки профессионалов со всей страны и множество зрителей. Приобщившись к фестивалю, многие молодые люди захотели научиться профессионально создавать произведения искусства с использованием интерактивных пространств и мультимедиа сред, арт-инсталляции, объекты дополненной реальности. Все это и предлагает новая магистратура ДВФУ с ярким названием DA.

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