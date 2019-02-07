Магистранты ДВФУ сказали DA цифровому искусству

Выставка работ первого набора участников новой образовательной программы открылась в кампусе на Русском острове

Выставка магистрантов программы "Цифровое искусство". Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ

Первая сессия магистрантов Школы цифровой экономики ДВФУ стала столь же новаторской, как и сама образовательная программа "Цифровое искусство" или Digital art (DA). Студенты получат оценки по итогам выставки своих работ, открытой для свободного посещения в университетском пространстве "Аякс".

Выставка (6+) открылась 6 февраля. Около 12 художественных проектов собрали воедино актуальные концепты и визуальные решения, созданные магистрантами. Некоторые из них обрели известность задолго до нынешней выставки – например, проект Human Interfaces Induction, представленный после интенсива Net Art, сразу отметили кураторы программ центра современной культуры "Хлебозавод" — и пригласили ребят показать свой перформанс во Владивостоке. Проект исследует уровень физического взаимодействия между танцорами, тела которых оснащены специальными датчиками. Перформеры в движении формируют звуковую и визуальную среду, символически отображая социальное взаимодействие.

Выставка работ магистрантов программы "Цифровое искусство" в ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ Выставка работ магистрантов программы "Цифровое искусство" в ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ Выставка работ магистрантов программы "Цифровое искусство" в ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ Выставка работ магистрантов программы "Цифровое искусство" в ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ Выставка работ магистрантов программы "Цифровое искусство" в ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ Выставка работ магистрантов программы "Цифровое искусство" в ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ Выставка работ магистрантов программы "Цифровое искусство" в ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ Выставка работ магистрантов программы "Цифровое искусство" в ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ Выставка работ магистрантов программы "Цифровое искусство" в ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ Выставка работ магистрантов программы "Цифровое искусство" в ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ 1 / 10

Другой проект магистрантов, "Приехали!", получил, без преувеличения, мировую известность. О нем написали полтора десятка крупнейших информагентств страны: видеоролик, где четверо людей, поместившихся в "костюм автобуса", пытаются пешком пересечь Золотой мост, стал мега-популярным. Этой перформативной акцией, обязательной частью которой является видеоролик, молодые художники попытались привлечь внимание к проблеме недоступности красивейшего моста Владивостока для пешеходов. И это им удалось.

ДВФУ стал первым вузом в России, где реализуется программа Digital art. Руководитель нового образовательного направления Екатерина Беляева – сама в недавнем прошлом выпускница ДВФУ – стремится максимально расширить компетенции студентов в области цифровых технологий и передовых веяний искусства, приглашая преподавателей из разных городов и стран.

Второй семестр, по словам Екатерины Беляевой, обещает магистрантам более серьезное погружение в технологии – робототехники, мехатроники, VR (виртуальной реальности), нейронных сетей. В целом же "Цифровое искусство" или Digital Art — программа, соединившая высокие технологии и творческое начало. Она выросла из популярного фестиваля технологического искусства "Пуск" — проекта с пятилетней историей, регулярно собиравшего десятки профессионалов со всей страны и множество зрителей. Приобщившись к фестивалю, многие молодые люди захотели научиться профессионально создавать произведения искусства с использованием интерактивных пространств и мультимедиа сред, арт-инсталляции, объекты дополненной реальности. Все это и предлагает новая магистратура ДВФУ с ярким названием DA.