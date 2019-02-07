Росприроднадзор вызвал "на ковер" владельцев китовой тюрьмы в Приморье

Как ожидается, посетить млекопитающих в неволе планируют краевые власти

Косатки. Фото: pixabay.com

Росприроднадзор возбудил дела по факту содержания косаток и белух в бухте Средней Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia. Представителей компаний-отловщиков привлекут к административной ответственности за ряд нарушений, которые выявила проверка Тихоокеанского морского управления службы. Между тем, бухту Среднюю, где томятся в неволе мормлеки, запланировали посетить власти региона.

Так, по результатам проверки Тихоокеанским морским управлением службы были возбуждены административные дела за невыполнение требований по оборудованию участка водного объекта, очистке акватории от загрязнений, проведению государственной экологической экспертизы. Все эти выявленные факты имеют непосредственное отношение к условиям содержания животных, которые сейчас содержатся в "китовой тюрьме".

Также отмечается, что представителям компаний "Афалина", "Белый Кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" предстоит 20 и 28 февраля принять участие в рассмотрении этих самых административных дел.

Как стало известно редакции ИА PrimaMedia в ближайшее время "китовую тюрьму" — или как называют ее представители компаний-отловщиков — центр адаптации морских млекопитающих, должны посетить представители краевой власти. Как ожидается, скоро будет опубликован официальный комментарий представителей руководства региона по итогу визита в Центр.

Между тем, зоозащитники со всего мира единым фронтом выступают за спасение животных, которые томятся в неволе в бухте Средняя. Так, например, на днях исследователь океанов Жан-Мишель Кусто и его коллеги — ученые из Ocean Futures Society, Ocean Alliance и Earth Island Institute обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить находящихся в неволе под Находкой 11 косаток и 87 белух.

В письме ученые развенчивают миф о выгоде правительств США в запрете отлова китообразных в России. По убеждениям, таким образом компании–отловщики пытаются очернить кампании по освобождению косаток и белух из "китовой тюрьмы". Кроме этого, ученые предлагают Правительству РФ возглавить операцию по возвращению 11 косаток и 87 белух в их естественную среду обитания, а также сообщают, что готовы оказать помощь в адаптации косаток и белух к выпуску и возращению животных в природу.

Кроме этого, 1 февраля три сахалинские общественные организации "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья океана" и "Клуб "Бумеранг" получили определение Южно-Сахалинского городского суда о принятии к производству их искового заявления о выпуске на свободу косаток и белух. По их мнению, китообразные незаконно удерживаются четырьмя коммерческими компаниями в центре адаптации в бухте Средняя под Находкой (Приморский край).

Истцы требуют признать незаконным бездействие Росприроднадзора, обязать его безвозмездно изъять косаток и белух из незаконного владения коммерческих компаний и выпустить их в естественную среду обитания. А также признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении общего допустимого улова косаток и белух в 2018 году, о распределении квот на их вылов и об утверждении планов осуществления рыболовства в культурно-просветительских целях.

Кстати, на днях организациями была проведена акция в Южно-Сахалинске: "Друзья океана" и "Клуб "Бумеранг" создали инсталяцию, которая представляла собой стаю косток, ищущую путь домой и свои семьи.

Ранее сообщалось, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека получил ответ генпрокуратуры по обращению о нарушениях законодательства при вылове и обороте морских млекопитающих, в котором подчеркивается, что собственником выловленных животных являются не фирмы-отловщики, а Российская Федерация. Прокуратура также сообщает о выявленных фактах нарушений в деятельности Росрыболовства, способствующих незаконному обороту водных биологических ресурсов, охраняемых в рамках международных обязательств Российской Федерации, и истощению их запасов.

Ранее сообщалось, что в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержится 90 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Позже стало известно, что три белухи "сбежали", хотя специалисты предполагают, что животные погибли. Помимо них в центре содержания находятся 6 моржат, 9 лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай.

По факту незаконного вылова молодых особое морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю. Позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.