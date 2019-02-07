АК «Россия» получила премию Skyway Service Award за лучший сервис в эконом-классе

На бортах воздушных судов клиенты могут смотреть кино на мобильных устройствах, также существенно обновлено меню

Награды АК "Россия". Фото: пресс-служба АК "Россия"

Авиакомпания "Россия" стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award, которая ежегодно вручается на выставке NAIS, в трех номинациях: "Лучшая авиакомпания на туристических направлениях", "Лучший эконом-класс внутренние регулярные перевозки" и "Лучший перевозчик спортивных команд — Крылья спорта", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе авиакомпании.

Skyway Service Award – международная отраслевая премия, которая присуждается по итогам голосования путешественников за лучший сервис и клиентские программы. Торжественная церемония награждения прошла в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2019.



АК "Россия" получила премию Skyway Service Award. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Выставка, которая проводится уже шестой год подряд, является авторитетной профессиональной площадкой, демонстрирующей новые проекты, решения и технологии. NAIS проводится при участии представителей министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального агентства по туризму.

"Для авиакомпании "Россия" участие в выставке — отличная возможность подвести итоги и наметить планы на будущее, — заявил генеральный директор "России" Сергей Александровский. — У "России" есть все основания гордиться тем, что было сделано в 2018 году. За минувший год авиакомпания перевезла более 11 млн пассажиров, а также вошла в тройку самых пунктуальных перевозчиков. Знаковым событием в развитии компании стал перевод части рейсов в Шереметьево и запуск новых направлений из крупнейшего аэропорта страны. Это позволило повысить интегрированность в маршрутную сеть Группы "Аэрофлот" и эффективность использования широкофюзеляжного флота на социально важных дальневосточных направлениях и востребованных зарубежных туристических маршрутах".



Генеральный директор "России" Сергей Александровский. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Награды генеральному директору авиакомпании вручил руководитель федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

"Лучшая авиакомпания на туристических направлениях"



АК "Россия" получила премию Skyway Service Award. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Благодаря постоянному развитию маршрутной сети пассажиры авиакомпании "Россия" имеют возможность выбрать место для отдыха среди значительного количества стран и городов. География полетов постоянно расширяется и составляет уже более 130 направлений. Только с перехода на зимнее расписание в 2018 году "Россия" начала выполнять прямые рейсы в Коломбо, Бангкок и на остров Бали.

"Лучший эконом-класс внутренние регулярные перевозки"



АК "Россия" получила премию Skyway Service Award. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Наряду с расширением географии полетов, авиакомпания на протяжении прошлого года существенно улучшила качество сервиса, предоставляемого пассажирам на борту. На бортах воздушных судов авиакомпании, вылетающих из Шереметьево, реализован проект доступа к стриминговой системе развлечений (12+) по раздаче контента на мобильные устройства пассажиров. В 2018 году авиакомпания обновила меню питания для классов Бизнес и Эконом, ввела дорожные наборы для класса Бизнес, разработала инновационные детские наборы.

Отдельной наградой для авиакомпании стало вручение специальной номинации "Лучший перевозчик спортивных команд — Крылья спорта"



АК "Россия" получила премию Skyway Service Award. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Авиакомпания активно принимает участие в перевозке спортивных команд на соревнования как местного, так и мирового значения. Авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба "Зенит". В мае 2018 года авиакомпания "Россия" представила Airbus А319 "Спортолёт" в эксклюзивной ливрее, посвященной теме российского спорта. Проект реализован с целью укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни.