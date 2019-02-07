АК «Россия» получила премию Skyway Service Award за лучший сервис в эконом-классе

На бортах воздушных судов клиенты могут смотреть кино на мобильных устройствах, также существенно обновлено меню
Общество 15:25
Награды АК "Россия". Фото: пресс-служба АК "Россия"

Авиакомпания "Россия" стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award, которая ежегодно вручается на выставке NAIS, в трех номинациях: "Лучшая авиакомпания на туристических направлениях", "Лучший эконом-класс внутренние регулярные перевозки" и "Лучший перевозчик спортивных команд — Крылья спорта", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе авиакомпании.

Skyway Service Award – международная отраслевая премия, которая присуждается по итогам голосования путешественников за лучший сервис и клиентские программы. Торжественная церемония награждения прошла в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2019.

АК "Россия" получила премию Skyway Service Award

АК "Россия" получила премию Skyway Service Award. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Выставка, которая проводится уже шестой год подряд, является авторитетной профессиональной площадкой, демонстрирующей новые проекты, решения и технологии. NAIS проводится при участии представителей министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального агентства по туризму.

"Для авиакомпании "Россия" участие в выставке — отличная возможность подвести итоги и наметить планы на будущее, — заявил генеральный директор "России" Сергей Александровский. — У "России" есть все основания гордиться тем, что было сделано в 2018 году. За минувший год авиакомпания перевезла более 11 млн пассажиров, а также вошла в тройку самых пунктуальных перевозчиков. Знаковым событием в развитии компании стал перевод части рейсов в Шереметьево и запуск новых направлений из крупнейшего аэропорта страны. Это позволило повысить интегрированность в маршрутную сеть Группы "Аэрофлот" и эффективность использования широкофюзеляжного флота на социально важных дальневосточных направлениях и востребованных зарубежных туристических маршрутах".

Генеральный директор "России" Сергей Александровский

Генеральный директор "России" Сергей Александровский. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Награды генеральному директору авиакомпании вручил руководитель федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

"Лучшая авиакомпания на туристических направлениях"

АК "Россия" получила премию Skyway Service Award

АК "Россия" получила премию Skyway Service Award. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Благодаря постоянному развитию маршрутной сети пассажиры авиакомпании "Россия" имеют возможность выбрать место для отдыха среди значительного количества стран и городов. География полетов постоянно расширяется и составляет уже более 130 направлений. Только с перехода на зимнее расписание в 2018 году "Россия" начала выполнять прямые рейсы в Коломбо, Бангкок и на остров Бали.

"Лучший эконом-класс внутренние регулярные перевозки"

АК "Россия" получила премию Skyway Service Award

АК "Россия" получила премию Skyway Service Award. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Наряду с расширением географии полетов, авиакомпания на протяжении прошлого года существенно улучшила качество сервиса, предоставляемого пассажирам на борту. На бортах воздушных судов авиакомпании, вылетающих из Шереметьево, реализован проект доступа к стриминговой системе развлечений (12+) по раздаче контента на мобильные устройства пассажиров. В 2018 году авиакомпания обновила меню питания для классов Бизнес и Эконом, ввела дорожные наборы для класса Бизнес, разработала инновационные детские наборы.

Отдельной наградой для авиакомпании стало вручение специальной номинации "Лучший перевозчик спортивных команд — Крылья спорта"

АК "Россия" получила премию Skyway Service Award

АК "Россия" получила премию Skyway Service Award. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Авиакомпания активно принимает участие в перевозке спортивных команд на соревнования как местного, так и мирового значения. Авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба "Зенит". В мае 2018 года авиакомпания "Россия" представила Airbus А319 "Спортолёт" в эксклюзивной ливрее, посвященной теме российского спорта. Проект реализован с целью укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни.

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