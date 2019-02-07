"Единая Россия" готовится к большому избирательному циклу в ДФО

Дальневосточный межрегиональный совет партии определил приоритеты на 2019 год: выборы и кадровый резерв

Заседание ДВМКС. Фото: Пресс-служба ДВМКС

Межрегиональный координационный совет (МКС) "Единой России" в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) определил приоритеты в своей деятельности на ближайший год. Основными направлениями станут координация деятельности региональных отделений по избирательным кампаниям и помощь по кадровым вопросам и резерву. На первом в 2019 году заседании совета, прошедшего под председательством руководителя ДВМКС, депутата Госдумы Сергея Сопчука в режиме видео селектора 6 февраля, партийцы обсудили подготовку к кампаниям, оценили политическую ситуацию в регионах, а также довели до отделений изменения в устав партии и утвердили план работы, сообщает ИА PrimaMedia.

Перечень задач межрегиональных координационных советов был обновлен президиумом Генсовета 17 января 2019 года.

"Сегодня нам предстоит сосредоточиться на двух наиболее актуальных и важных направлениях работы. Первое – это оказание организационно-методической помощи и координация деятельности региональных отделений в вопросах ведения избирательных кампаний, в подборе кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и местного самоуправления. Второе – содействие эффективной работе региональных отделений партии в подборе кадров на различные партийные должности, формирование и обучение кадрового резерва", — обозначил руководитель ДВМКС Сергей Сопчук.

Помимо задач изменилась и структура совета. Теперь у руководителя не пять, а три заместителей, которые координируют деятельность региональных отделений по названным направлениям. В структуре Дальневосточного МКС появились новые регионы – Республика Бурятия и Забайкальский край. Они закреплены за руководителем совета Сергеем Сопчуком. Кроме новых территорий руководитель совета будет координировать отделение партии в Приморье. За заместителем руководителя ДВМКС, депутатом Госдумы Анатолием Тихомировым закрыплены Амурская область, Еврейский автономная область, Республика Саха (Якутия; за депутатом Госдумы Борисом Гладких – Сахалинская область и Хабаровский край; за депутатом Госдумы Оксаной Бондарь – отделения Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа.

Также в партии назначили уполномоченных по выборам для эффективной коммуникации между центром и регионами, которые также приняли участие в заседании. В 2019 году выборы федерального и регионального уровня ожидаются в двух субъектах ДФО: в Хабаровском крае – дополнительные выборы депутата Государственной думы по одномандатному округу и выборы депутатов Законодательной Думы края, а в Сахалинской области и Забайкальском крае – выборы губернатора.

Кроме того, в семи субъектах пройдут выборы представительных органов административных центров – это Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск, Биробиджан, Анадырь, Улан-Удэ, Благовещенск, а в двух – Улан-Удэ и Анадырь – выберут глав.

В ходе заседания секретари региональных отделений доложили информацию о политической ситуации на местах, ходе подготовки. Свою оценку состояния дел дали и уполномоченные. Ситуацию по большинству предвыборных территорий партийцы оценили как достаточно напряженную, поэтому расслабляться нельзя.

"Мы провели работу над ошибками после завершения избирательного цикла 2018. Сейчас наша задача еще раз проанализировать результаты прошлых выборов и сделать правильные выводы. Мы должны максимально мобилизоваться, выработать эффективную систему работы. Нам необходимо выстроить новую систему диалога с организациями, профсоюзами, общественными формированиями, с избирателями. Необходимо максимально консолидировать свой базовый электорат, уже определившийся, максимально его мобилизовать для участия на выборах, а также создать условия для тех людей, кто колеблется, чтобы они пришли на выборы и проголосовали за "Единую Россию"", — сказал Сергей Сопчук.

По предложению уполномоченного по выборам в Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, сенатора Ростислава Гольдштейна решено проработать серию семинаров для дальневосточников по избирательным кампаниям. Перед отделениями были поставлены задачи по подготовке к предварительному голосованию по отбору кандидатов на предстоящих выборах.

Также руководство ДВМКС довело до региональных отделений информацию по изменениям в устав партии в части соблюдения партийцами этических норм и усиления политической роли "Единой России". В завершение заседания был утвержден плана работы Дальневосточного МКС на 2019 год.

Следующее заседание межрегионального координационного совета запланировано на апрель, и пройдет, как ожидается, в Хабаровске.