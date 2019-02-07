Google пошел на уступки Роскомнадзору

Поисковик удалил уже свыше 70% запрещенного в России контента

За компьютером. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Американская компания Google согласилась выполнить требования Роскомнадзора. Поисковик удалил из поисковой выдачи уже 73% запрещенного в России контента.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс". В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что в ведомстве удовлетворены плодами сотрудничества с Googlе.

Напомним, что закон об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на сайты с запрещенной информацией вступил в силу в России 1 октября 2018 года. "Яндексу", "Спутнику", Mail.ru и Google направили запросы с предложением присоединиться к Федеральной государственной системе информации (ФГИС).

Google долго не соглашался работать в России по новыми нормативам. В результате американскую корпорацию оштрафовали на полмиллиона рублей. И вот на днях Google начал удалять ссылки на запрещенные сайты, реестр которых ведет Роскомнадзор.

Герман Штакеншнейдер