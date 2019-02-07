Google пошел на уступки Роскомнадзору

Поисковик удалил уже свыше 70% запрещенного в России контента
Общество 19:05
За компьютером. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Американская компания Google согласилась выполнить требования Роскомнадзора. Поисковик удалил из поисковой выдачи уже 73% запрещенного в России контента.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс". В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что в ведомстве удовлетворены плодами сотрудничества с Googlе.

Напомним, что закон об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на сайты с запрещенной информацией вступил в силу в России 1 октября 2018 года. "Яндексу", "Спутнику", Mail.ru и Google направили запросы с предложением присоединиться к Федеральной государственной системе информации (ФГИС).

Google долго не соглашался работать в России по новыми нормативам. В результате американскую корпорацию оштрафовали на полмиллиона рублей. И вот на днях Google начал удалять ссылки на запрещенные сайты, реестр которых ведет Роскомнадзор.

Герман Штакеншнейдер

интернет

Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет приморским школьникам поступить в вуз мечты

11 января, 14:15
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia