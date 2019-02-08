Под пули или в кабинет: Минобороны изменит правила зачисления в военные вузы

Введут тестирование, которое покажет, где поступающий проявит себя лучше - участвуя в боевых действиях или управляя другими

Новые правила введут для абитуриентов, поступающих в военные вузы. Минобороны предлагает принимать не только результаты сдачи ЕГЭ, но и тестировать парней на профориентацию.

Это необходимо, чтобы понять, где будущий военнослужащий сможет себя проявить лучше всего – на руководящих должностях или на поле боя.

В ведомстве прокомментировали, что нововведение начнет действовать уже с текущего года, пишут Известия.

Что важно – даже если абитуриент получит высокую оценку сдав ЕГЭ, и показав хорошие результаты по физической подготовке, решающую роль будет играть именно тестирование. Слабые результаты закроют двери вуза перед поступающим.

Подобные тесты собираются применять также для военнослужащих по контракту.

Пока что молодые люди также сдают тесты, но они не влияют на поступление. А служат для того, чтобы определить, к каким классам военных специальностей более расположен абитуриент.

Новые же испытания позволят определить к каким поступкам поступающий склонен, что может повлиять на его дальнейшую службу.

Карина Красилова