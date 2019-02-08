Герман Зверев: Ситуация с косатками и белухами ДВ нуждается в профессиональной дискуссии

Председатель Общественного совета при Росрыболовстве намерен привлечь к обсуждению резонансной темы авторитетных экспертов и органы власти
Общество 09:30
Герман Зверев. Фото: ИА PrimaMedia

Тема отлова и экспорта морских млекопитающих получила широкий общественный резонанс не только на Дальнем Востоке, но и по всей России, сообщает ИА PrimaMedia. Активистами-зоозащитниками размещена петиция "Освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя", которую уже подписали более 700 тысяч человек. Известный российский эксперт в области промысла и оборота водных биоресурсов, уроженец Дальнего Востока Герман Зверев сообщил корр. агентства о намерении лично принять участие в обсуждении непростой ситуации, а также вывести дискуссию на профессиональный уровень в том числе и с помощью Общественного совета при Росрыболовстве.

Напомним, что в настоящее время в Приморском крае в бухте Средняя содержатся в неволе 87 дельфинов-белух и 11 косаток. Ранее отловленных в дикой природе животных намеревались экспортировать в дельфинарии КНР, однако морские млекопитающие были помещены под арест в рамках расследования уголовного дела – Следственный комитет РФ считает, что их вылов был незаконен. Согласно обнародованной позиции Генпрокуратуры РФ, причастным к возникновению острой ситуации надзорное ведомство считает и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), которое в рамках своих полномочий и выдало нескольким юрлицам разрешения на вылов белух и косаток для их использования в культурно-просветительских целях. Росрыболовство, в свою очередь, заявляет, что выдача разрешений проводилась агентством строго в рамках закона.

— Вопросы вылова и оборота белух, косаток и других морских млекопитающих требуют особого внимания общественности и, вместе с тем — профессионального экспертного обсуждения. Я лично – и как гражданин РФ, и как дальневосточник, и как руководитель общественного объединения — намерен принимать активное участие в обсуждении этой резонансной темы, — отметил Герман Зверев, комментируя корр. агентства ситуацию. – Также по моей инициативе в ближайшее время будут направлены письма членам Общественного совета при Росрыболовстве с предложением внести в повестку ближайшего заседания ОС тему экспорта косаток и белух в коммерческих целях.

По мнению отраслевого эксперта, обсуждение вопросов вылова и оборота морских млекопитающих должно вестись в формате профессиональной дискуссии – для выработки взвешенных и обоснованных рекомендаций органам власти.

— К участию в заседании ОС, на котором будет обсуждаться этот вопрос, необходимо будет привлечь компетентных специалистов в области рыболовства, биологии и сохранения морских биоресурсов, а также — представителей органов государственной власти и независимых экспертов, — отметил Зверев.

Напомним, что, выступая в ноябре 2018 года с отчетом о полугодовой деятельности Общественного совета при Росрыболовстве, Герман Зверев заявил о том, что считает необходимым расширить повестку ОС вопросами и темами, имеющими, помимо отраслевого, и широкий общественный резонанс. Также в числе своих приоритетных задач как председателя ОС Зверев назвал привлечение к работе Совета авторитетных экспертов и развитие взаимодействия с Общественной палатой РФ.

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