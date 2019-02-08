В ГИБДД опровергли слухи о неправильных водительских правах

Информация о том, что новые удостоверения могут оказаться недействительными, появилась накануне

Тематическое изображение. Фото: Сергей Ланин

В ГИБДД опровергли слухи о выдаче водительских прав, не соответствующих образцу. Накануне появилась информация в СМИ, о том, что ведомство выдает удостоверения, которые могут оказаться недействительными.

Водительские удостоверения, выдаваемые в ГИБДД РФ, в которых название документа указано на английском и французском языках, законны. Об этом сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции.

"Какие-либо ограничения для граждан при дополнении названия "Водительское удостоверение" не только на русском, но и на иных языках Конвенции (о дорожном движении. — ред.) отсутствуют", — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что все водительские документы, которые выдаются ГИБДД, актуальны на весь период их действия.

Ранее в ряде СМИ появились сведения, что регистрационно-экзаменационные подразделения столичной автоинспекции уже месяц выдают права, не соответствующие установленному правительством РФ и МВД образцу. В качестве аргумента приводился тот факт, что дублирования названий на иных языках на правах якобы быть не должно.

В Госавтоинспекции рассказали: эскиз бланка водительского удостоверения, который, "не понравился" некоторым гражданам, был одобрен на заседании комиссии 19 июля 2018 года и утвержден начальником ГУОБДД МВД России. В ведомстве добавили: в приказе № 365 МВД "О введении в действие водительского удостоверения" установлено, что ограничений на дублирование названия "Водительское удостоверение" на других языках не имеется.

Анна Кольцова