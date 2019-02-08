Гостей научат изготавливать слаймы и создавать объёмные 3D-рисунки



ТЦ "Максим" приглашает жителей Владивостока на семейные мастер-классы. Фото: предоставлено ТЦ "Максим"

Торговый центр "Максим" приглашает жителей Владивостока 10 февраля, в 14.00, провести время всей семьей на увлекательных мастер-классах. Гостей научат изготавливать слаймы и создавать объёмные 3D-рисунки, сообщает ИА PrimaMedia.

На первом этаже торгового центра пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению слаймов (6+). На пятом этаже — рисование 3D-ручкой (6+), каждый желающий может не просто нарисовать рисунок на листе бумаги, а создать объёмный 3D-рисунок.

Также для посетителей торгового центра "Максим" действуют приятные скидки:

в джинсовом магазине MONTANA — до 50% на коллекцию осень-зима,

в магазине мужской одежды, обуви и аксессуаров Format SALE на весь ассортимент до -40%,

в магазине женской одежды PROfashion скидки до 50%.

И еще много приятных акций и скидок ждут вас в ТЦ "Максим".

ТЦ "Максим" — один из первых семейных торговых центров во Владивостоке. Мы открыли свои двери для посетителей в 2003 году и с тех пор прилагаем все усилия, чтобы создать максимально комфортные условия и приятную обстановку для наших покупателей!

Сроки проведения акций и скидок, информацию об их организаторе, правилах проведения, количестве выигрышей и скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у продавцов-консультантов магазинов ТЦ "Максим".

г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 57Г. Режим работы: ежедневно, 10.00 – 20.00.

http://maxim.tc/

https://www.instagram.com/tc_maxim/