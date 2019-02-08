Спортивная набережная Владивостока встречает горожан "дерзкой стрижкой" (ФОТО)

Знаменитая городская "Набка" обрела любопытное убранство

Страшная красота Спортивной набережной встречает жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Над Спортивной набережной Владивостока в эти дни возвышаются деревья со спиленными кронами, сообщает ИА PrimaMedia. Их обрезали специалисты предприятия "Содержание городских территорий" с целью последующего наведения красоты в одной их самых популярных прогулочных зон города. Прежде, чем набережная вновь станет гостеприимно зеленой в солнечные весенние дни, у жителей и гостей столицы Дальнего Востока есть отличная возможность поглазеть на "дерзкую" стрижку знаменитой владивостокской "Набки".

Страшная красота Спортивной набережной встречает жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Страшная красота Спортивной набережной встречает жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Такой должна стать зеленая зона Спортивной набережной предстоящим летом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia 1 / 3

Как рассказали в администрации Владивостока, сейчас в городе активно ведутся работы по запланированной обрезке деревьев.

— Работы ведутся именно сейчас, чтобы к весне деревья выглядели красивыми. Обрезку рекомендовано производить ранней весной до начала вегетации, когда начинается рост и развитие растений. Формовочная обрезка необходима для придания кроне определенной формы, равномерного расположения ветвей и сохранения эстетического вида дерева, — отмечают в мэрии Владивостока.

Помимо того специалисты муниципального учреждения "Содержание городских территорий" проводят санитарную обрезку, которая предполагает удаление больных и поврежденных веток, а также омолаживающую — ту, которая помогает продлить жизнь и улучшить вид старых деревьев.

С начала года в городе было вырублено 41 аварийное дерево, проведена санитарная обрезка 278 деревьев, формовочная обрезка 194 деревьев и омолаживающая обрезка 42 деревьев. Работы проведены на пр. Острякова, ул. Садгородской, Вторая линейной, Пушкинской, Партизанском пр., пр. Столетия Владивостока, пр. Океанском и Спортивной набережной. В районе прогулочной зоны на Спортивной набережной прошла формовочная обрезка 82 деревьев, вдоль тротуара около кинотеатра "Океан" — 39 деревьев.