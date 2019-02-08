Пожар на авиазаводе "Прогресс" в Приморье: загорелся один из основных цехов (ВИДЕО)

Производство ведущих частей боевых вертолетов "Аллигатор" временно приостановлено

На авиазаводе "Прогресс" в Приморье горят топливные баки. Фото: ИА PrimaMedia

Крупный пожар на территории авиационного завода "Прогресс" в городе Арсеньев Приморского края возник в пятницу, 8 февраля в результате возгорания кровли. Огнем оказались охвачены 170 кв. метров одного из самых важных цехов по производству деталей знаменитых боевых вертолетов "Аллигатор", сообщает ИА PrimaMedia.

— На территории одного из цехов предприятия подрядчик проводил работы по ремонту кровли с использованием сварки, в результате чего произошло возгорание, площадь которого составила 170 квадратных метров. Все сотрудники были оперативно эвакуированы из помещения. Возгорание было ликвидировано в течение 30 минут после поступления сигнала о пожаре, в результате происшествия пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ААК "Прогресс".

Как сообщили ИА PrimaMedia источники, приближенные к производству, возгорание началось в 11.44 на территории цеха №131 деталей и агрегатов из полимерно-композиционных материалов, в нем производится большая часть деталей боевого вертолета КА-52, в том числе обшивка, лопасти и многое другое. Цех относится к категории основных. Истинной причиной возгорания источники называют установку воздуховодов с применением сварки, искра от которой и привела к возгоранию кровли на крыше. В настоящий момент завод продолжает свою работу, однако производство в цехе приостановлено до проведения оценки нанесенного пожаром ущерба.

— Сначала работники притащили огнетушители, но они почему-то не сработали. После вызвали свою пожарную часть, потом и городская пожарная машина приехала. Остановка производства, конечно, приведет к смещению графика в работе завода, но для предприятия это не в первой. Догонят, — отмечает источник ИА PrimaMedia.

Как отметил пресс-секретарь главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, подразделения МЧС не привлекались к тушению пожара и возгорание удалось ликвидировать собственными силами.

От первого лица о произошедшем корр. ИА PrimaMedia рассказал сотрудник "Прогресса" Александр.

— Первыми на вызов отправились наши пожарные, одно звено. Позже их поддержала машина 13-й пожарной части из города. Это стандартная практика. Подкрепление приезжает всегда вне зависимости от сложности пожара. Горела кровля на крыше, там строители работали. Никакого ущерба нет, так что, думаю, на производительности цеха произошедшее никак не скажется. В целом, пожары у нас случаются нечасто, гораздо реже, чем в городе, — говорит Александр.

Справка: ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"(ПАО ААК "ПРОГРЕСС") – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.

Справка: АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2015 году выручка "Вертолетов России" по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд рублей, объем поставок составил 212 вертолетов.



