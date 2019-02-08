Вернуть деньги за курсы, детсад и учебу разрешат по удвоенному налоговому вычету

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, который позволит вернуть большую сумму за платное обучение
Экономика 16:20

Ряд депутатов Госдумы разработали законопроект, который позволит вернуть налогоплатильщикам большую сумму, чем сейчас за траты на платное обучение. Это будет возможно за счет удвоенного налогового вычета.

Данный законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Авторы проекта считают, что платная учеба за десять лет стала стоить в 5 раз выше, поднявшись с 30 тысяч до 139-ти. Поэтому для многих будет актуальным увеличенный в 2 раза налоговый вычет. Сейчас он составляет 15 600 рублей.

Уточняется, что налоговый вычет подразумевает собой возврат государством 13% с определенной суммы.

Получить вычет может любой налогоплатильщик, но только если он обучается в учебном заведении, имеющем лицензию и статус "образовательного".

В перечень таких заведений попадают не только вузы, но и платные детсады, музыкальные и спортивные и школы искусств. А также курсы повышения квалификации для взрослых, автошколы и курсы иностранных языков.

На сайте ВерниНалог (12+) говорится, что вычет могут получить также родители за обучение детей, которым не больше 24-ти лет и опекуны за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения.

Совет – оплачивать учебу лучше поэтапно, а не сразу за пять лет вперед. Иначе налоговый вычет плательщик получит только один раз, а не пять, пишет "Комсомольская правда".

Карина Красилова

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