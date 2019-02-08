Самолет с приморскими туристами не мог вылететь из Москвы из-за трех авиадебоширок

Рейс задержали почти на два часа, пока не прибыла полиция

Салон самолета. Фото: author=с сайта pixabay.com

Жительницы Уссурийска, отправившиеся на отдых в Турцию, почти два часа вместе с другими пассажирами рейса Москва-Анталия провели в самолете, готовым ко взлету. Причиной задержки рейса стали три девушки, которые перед полетом употребили алкогольные напитки, а затем решили закурить прямо на своих местах, сообщает корр. ИА UssurMedia.

Об этом инциденте рассказала одна из жительниц Уссурийска на своей странице в Instagram. Сначала девушка сообщила, что уже час пассажиры находятся на своих местах в ожидании полиции, багаж пьяных туристок уже выгружен. Еще через час появилось видео, где авиадебоширки направляются к выходу из самолета.

Отметим, 29 января нетрезвый 33-летний житель Санкт-Петербурга, летевший в Анталью, во время перелета начал вести себя агрессивно. Бортпроводница пыталась утихомирить пассажира, за что тот накинулся на нее с кулаками. Задержанного обвиняют в хулиганстве. По данной статье ему грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей. Либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

В прошлом году отличился уроженец Уссурийска, устроивший авиадебош на борту самолета рейсом Москва – Владивосток. В ходе расследования установлено, что деструктивное поведение мужчины было вызвано психическим расстройством. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.