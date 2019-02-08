В сети продают имения-замки с отделкой из сусального золота и бассейном с водопадом

Цена усадеб от миллиарда рублей

В сети на сайте продаж Avito опубликованы объявления о продаже домов, которые по внутренней роскоши и внешнему лоску схожи с замками. Цена таких усадеб в живописных уголках России оценивается от миллиарда рублей. Среди них мы выбрали 3 самых шикарных дома – \"дворца\".

В Московской области, в Одинцово продается эксклюзивный усадебный комплекс.

В объявлении сказано, что внутренние помещения в доме имеют царскую отделку с использованием сусального золота.

Банкетный зал на 150 человек, 12 спален с санузлами, спа-центр, спортивная площадка для всех видов спорта (волейбол, баскетбол, мини футбол, теннис, хоккей, гандбол), артезианская скважина, перечисляет продавец достоинства дома.

Усадьба в Одинцово. Фото: avito.ru Усадьба в Одинцово. Фото: avito.ru Усадьба в Одинцово. Фото: avito.ru 1 / 3

Цена усадьбы 1 180 000 000 рублей.

Стать владельцем трехэтажного особняка с раритетной мебелью, баней хамам, камином и лифтом можно в солнечной Ялте, в поселке Гаспра.

Имение продается с парком на южнобережье.

Продавец сообщает, что в имении есть 20-метровый бассейн, мраморная беседка, парадный зал в восточном стиле с камином и роялем, а также с отделкой резьбой по мрамору. Кабинет с отделкой из красного дерева.

Дом в Гаспре. Фото: avito.ru Дом в Гаспре. Фото: avito.ru 1 / 2

На первом этаже расположен SPA комплекс. Из окон открывается вид на парк и море.

Стоит такой дом 1 100 000 000 млрд рублей.

Усадьба в Московской области в Красногорске находится за городом в окрестностях живого 100-летнего леса.

Усадебный комплекс состоит из 3-х этажного дома с бассейном, гостевого дома, гаража на 4 автомобиля, парковки на 20 машин.

В лесу расположен павильон с панорамным остеклением и камином.

Есть зона SPA, состоящая из бассейна с водопадом, тренажерного зала, сауны.

Приобрести усадьбу можно за 1 049 616 000 рублей.

Карина Красилова