Владимир Путин назначил прокурора Приморского края

Николай Пилипчук, возглавлявший надзорные ведомства в Якутии и Амурской области, назначен главой прокуратуры Приморья на пять лет

Николай Пилипчук. Фото: author=Пресс-служба ЗС ПК

Президент России Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2 класса (генерал-лейтенант юстиции) Николая Пилипчука на пост прокурора Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia. Сообветсвующий указ от 8 февраля 2019 года опубликован на интернет портале правовой информации.

Николай Пилипчук исполняет обязанности прокурора Приморья с октября прошлого года и уже прошёл согласование в Законодательном собрании Приморского края. Ранее аналогичную должность он занимал в Республике Саха (Якутия) и Амурской области.



Уже во вторник12 февраля, Николай Пилипчук выступит на коллегии прокуратуры уже в официальной должности.

Напомним, в сентябре прошлого года Юрий Чайка предлагал на должность главного прокурора Приморья иркутянина Александра Воронина. Однако назначение не состоялось — генпрокурор отозвал свое представление, а Александр Воронин в итоге сделался главным прокурором Иркутской области. Что касается предыдущего прокурора Приморья Сергея Бессчасного, то он пошел на повышение — занял руководящую должность в организационном управлении центрального аппарата Гепрокуратуры РФ.

Справка: Пилипчук Николай Леонтьевич родился в 1959 году в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

В 1984 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А.Руденко по специальности "правоведение".

1977-1978 – ученик слесаря-сантехника, слесарь-сантехник 2 разряда Комсомольского-на-Амуре монтажного управления "Дальсантехмонтаж", г.Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края;

1978-1980 – служба в Вооружённых Силах;

1980-1984 – студент Свердловского ордена Трудового Красного Знамени юридического института им. Р.А.Руденко, г.Свердловск;

1984-1985 – стажёр прокуратуры г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;

1985-1989 – старший следователь прокуратуры г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;

1989-1991 – заместитель прокурора Центрального района г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;

1991-1997 – прокурор Ленинского района г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;

1997-2007 – прокурор Комсомольского района Хабаровского края;

2007-2007 – заместитель прокурора Хабаровского края;

2007-2009 – первый заместитель прокурора Хабаровского края;

С 30 января 2009 года работал прокурором Амурской области.

С 2016 года занимал должность прокурора Республики Саха (Якутия)

Государственный советник юстиции 3 класса. Государственные награды: почётное звание "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации" (2014), нагрудный знак "Почётный работник прокуратуры Российской Федерации" (2008), нагрудный знак "За безупречную службу" (2007), знак отличия "За верность закону" I степени (2009), медаль "Ветеран прокуратуры" (2011), именное огнестрельное оружие (2003), Почётная грамота Генерального прокурора Российской Федерации (2014).