Владивостокцы круглый год будут кататься на острова и Песчаный на амфибиях

Питерские судостроители поставят в столицу Приморья катера на воздушной подушке
Общество 12:40
Судно на воздушной подушке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Администрация Владивостока заключила муниципальный контракт на поставку двух судов на воздушной подушке, которые будут работать на прибрежных морских линиях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В четверг, 7 февраля, договор подписан с компанией "Ховеркрафт" из Санкт-Петербурга. На суда планируется потратить 44 миллиона рублей.

Контракт заключен по итогам аукциона, проведенного в конце января администрацией краевого центра. Теперь по условиям подписанного сторонами контракта ООО "Ховеркрафт" приступит к постройке судов.

Согласно требованиям контракта, суда должны быть новыми. Они рассчитаны на эксплуатацию при температуре воздуха от — 40 до + 40 градусов по Цельсию и высоте волн до 1,2 метра. Еще одно условие – безгаражное хранение. Кроме того, такие суда могут работать как на твердой поверхности, так и на открытой воде.

Амфибийные суда вместимостью 20 и 35 человек смогут выполнять рейсы на островные территории города и полуостров Песчаный как в теплое время года, так и зимой. Вопрос крайне актуальный: если летом на морских прибрежных маршрутах работают несколько судов, то в зимние месяцы в строю лишь одно судно ледового класса – "Босфор Восточный" 1974 года выпуска.

По условиям аукциона, одно судно (на 20 мест) должно быть поставлено во Владивосток в течение 330 дней с момента заключения контракта, второе (на 35 мест) — в течение 450. Подобные суда работают на Камчатке, Ямале, в Якутии, Саратовской области.

Напомним, выделение средств на приобретение Владивостоку двух судов на воздушной подушке в 2018 году одобрили депутаты городской думы.

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