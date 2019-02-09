Приморье возглавило список регионов с самой грязной почвой в России

Бытовые отходы и выбросы предприятий губят ценный краевой ресурс

Приморье попало в список регионов с самой грязной почвой. Фото: ИА PrimaMedia

Приморский край, Новгородская область и город Санкт-Петербург вошли в число регионов и городов РФ с самой загрязненной почвой. Об этом говорится в государственном докладе Минприроды России, посвященном состоянию и охране окружающей среды в РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

По данным Минприроды, более 20% почв, загрязненных тяжелыми металлами, было обнаружено в 2017 году на территории Приморского края (88,1%), Кировской области (46,3%), Республики Северная Осетия — Алания (29,1%) и Челябинской области (21,0%). Наиболее загрязнены ртутью почвы Хабаровского края (1,37%) и Курганской области (1,35%), свинцом — почвы Республики Северная Осетия — Алания (29,1%), Приморского края (16,0%), Санкт-Петербурга (14,4%) и Республики Крым (10,4%), кадмием — почвы Республики Северная Осетия — Алания (29,1%).

Основными факторами, оказывающими влияние на уровень загрязнения почв, стали увеличение образования отходов, выбросы предприятий металлургической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, а также загрязнение бытовыми отходами территорий городов и поселков.

"Наименее благоприятная ситуация по санитарно-химическим показателям отмечалась в Приморском крае (доля неблагоприятных проб почвы составляла 48,1%), Новгородской области (32,8%), г. Санкт-Петербурге (30,0%), Кировской области (24,4%), Республике Северная Осетия — Алания (23,2%) и Свердловской области (20,3%)", — говорится в документе.

Согласно докладу, к территориям с максимальным уровнем микробиологического загрязнения почв (более 20% проб с превышением гигиенических нормативов) в 2017 году можно отнести Приморский край (36,6%), Архангельскую область (21,9%), г. Москву (21,3%) и Новосибирскую область (20,6%).

Минприроды отмечает, что загрязнение почвы увеличивает уровни риска здоровью населения и может формировать дополнительные случаи заболеваемости некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями. "В основном риску возникновения паразитарных заболеваний, передаваемых через почву, вызываемых гельминтами (аскаридоз, трихоцефалез, токсокароз, трихостронгилоидоз и пр.), подвержены дети дошкольного и школьного возраста", — отмечается в документе.