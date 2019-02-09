Отловленный в нацпарке Приморья тигр Тихон скончался от истощения

Животное изъяли из природы после нападений на собак

Тигр Тихон скончался от истощения. Фото: pixabay.com

Тигр, отловленный в начале января на погранзаставе на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, скончался 5 февраля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу АНО "Центр "Амурский тигр".

Проведенное специалистами паталогоанатомическое вскрытие позволило установить причину смерти хищника – стремительное истощение и обезвоживание, вызванные возрастными изменениями в организме и снижением иммунитета, вследствие перенесенных инфекционных болезней.

Напомним, что тигра изъяли из дикой природы после нападения на двух служебных собак в питомнике погранзаставы на территории нацпарка "Земля леопарда" в Уссурийском районе. Специалистов насторожило нетипичное поведение хищника: неоднократные визиты на погранзаставу и отсутствие реакции на меры по отпугиванию. Заподозрив, что необычное поведение тигра обусловлено возможными проблемами со здоровьем и питанием, специалисты приняли решение изъять его из среды обитания, согласно разрешению Росприроднадзора.

12 января специалисты провели плановый медико-биологический осмотр тигра, в ходе которого, помимо обследований и забора анализов крови и биоматериала, приглашенные врачи-стоматологи провели лечение четырех клыков хищника. Был отмечены серьезные отклонения веса животного от нормы, что ветеринары связали с имевшимися проблемами с зубами.

После осмотра тигр был выпущен в карантинный вольер МРОО "Центр "Тигр", где находился под пристальным наблюдением сотрудников центра. Хищник быстро освоился в вольере, начал нормально питаться.

Однако в начале февраля состояние хищника резко ухудшилось – он не стал охотиться на выпущенного в его вольер оленя, стал проявлять меньше активности, появились неестественные для здорового тигра движения. Оценив ситуацию, специалисты назначили на 5 февраля экстренный осмотр хищника. Однако в ночь на дату осмотра тигр внезапно скончался.

"Тигр поступил в центр в крайней степени истощения, с ярко выраженными возрастными проблемами с зубами. В центре ему была оказана вся необходимая ветеринарная помощь. В частности, была проведена операция по лечению зубов, были прочищены и запломбированы каналы всех четырех клыков. После этого тигр начал нормально питаться, его поведение в карантинном вольере не вызывало опасений. Но 3 февраля ему резко стало плохо, и в течении двух суток он умер. Мы сделали все от себя зависящее, чтобы спасти тигра. Заметив, что его состояние резко ухудшилось, назначили повторный осмотр. Но, к сожалению, не успели", — рассказал Виктор Кузьменко, директор МРОО "Центр Тигр".

Вскрытие провели 6 февраля в Клинико-диагностическом центре по изучению болезней крупных животных при Приморской государственной сельскохозяйственной академии в с. Воздвиженка. В процедуре участвовали представители Центра "Амурский тигр", ПГСХА, МРОО "Центр "Тигр", ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ", департамента охотнадзора Приморского края, нацпарка "Земля леопарда".

"У смерти этого тигра нетипичная картина. Несмотря на то, что тигр получал достаточное количество мяса и воды, его организм отказывался усваивать полезные вещества из пищи. По сути, были запущены необратимые процессы, которые привели к стремительной смерти. Было ли это следствием изношенности организма в силу возраста или произошло по каким-то иным причинам, нам еще предстоит выяснить. В этой ситуации довольно сложно что-либо говорить, так как было приложено немало усилий для спасения тигра, но все они оказались тщетными. Когда у тигра есть ранение или болезнь в острой форме, то всегда допускаешь смерть зверя, потому что как специалист понимаешь, что шансы минимальны, морально к этому готов. Но в данном случае всё произошло внезапно и от этого какая-то пустота внутри... Мы обязательно досконально разберёмся в причинах, и, если всему виной "старость" зверя, то это тот редкий случай, когда тигр пришёл умирать к людям...", — комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра "Амурский тигр".

В ходе вскрытия было установлено, что смерть хищника наступила в результате сильного истощения и обезвоживания, вызванных низкой усваиваемостью пищи на фоне возрастных изменений системы обмена веществ и пониженного иммунитета, вследствие перенесенных ранее инфекционных заболеваний.

"К сожалению, несмотря на все попытки специалистов помочь этому тигру, сделать это не удалось. Все-таки зверь был очень старым и изымался из дикой природы в состоянии на грани истощения. Возможно, он достиг предельного возраста, когда его организм уже не мог бороться с последствиями перенесенных заболеваний. На мой взгляд, было сделано все возможное для спасения тигра, но, к сожалению, в данном случае у нас практически не было шансов его спасти", — комментирует Дмитрий Панкратов, директор департамента охотнадзора Приморского края.