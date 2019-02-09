Город обувщиков под Уссурийском: что осталось от гиганта кожевенной промышленности

Фоторепортажи

Город обувщиков под Уссурийском: что осталось от гиганта кожевенной промышленности

Уссурийский кожевенно-обувной комбинат был заложен в 1959 году. Первую продукцию предприятие выпустило уже в 1965 году. Строили завод сразу с размахом. Здесь расположился самый настоящий город обувщиков — с гигантскими цехами, жилыми домами, двухэтажной столовой, двумя детскими садами, домом культуры, рекреационной зоной и училищем для будущих сотрудников. Количество рабочих мест — 3000.

Комбинат стал самым большим предприятием кожевенной отрасли на Дальнем Востоке. Его филиалы открылись в трех городах Приморья. Комбинат снабжал обувью кожгалантереей не только Дальний Восток, но и западную часть страны. Расчетная мощность предприятия составляла 3 млн пар обуви, 30 млн дм² юфтевых кож, 50 млн дм² хромовых кожтоваров. Предполагалось, что треть всей продукции будет выпускаться из китовой кожи.

В начале 90-х годов комбинат превратился в акционерное общество, а затем в ООО. Производство резко сбавило обороты, а периодически простаивало годами. У компании накопились многомиллиардные долги, в том числе и по зарплате. В конце 90-х комбинат издал последний "вздох" — было выпущено несколько партий продукции. В 2004 году предприятие было признано банкротом.

В настоящее время когда-то процветавший город обувщиков выглядит удручающе: остовы цехов с выбитыми стеклами, сломанная мебели, производственный "реквизит" — колодки и подошвы для обуви, бутылки из-под реагентов, сломанная мебель, старые документы.

Фотокорреспондент ИА PrimaMedia побывал на заброшенном предприятии и отразил его нынешнее состояние в фоторепортаже.

9.02.2019

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