День зимних видов спорта празднуют в пригороде Артема

Традиция была заложена 4 года назад в честь сочинской Олимпиады

Лыжница. Фото: ИА PrimaMedia

Приморцы празднуют Всероссийский день зимних видов спорта (6+) сегодня, 10 февраля, в пригороде Артема. Традиционным местом проведения праздника четвертый год подряд является Центр зимних видов спорта "Синяя сопка". Мероприятие было учреждено в честь Зимней Олимпиады в Сочи-2014, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "СпортПриморье".

Традиционно в этот февральский день по всей стране проходят спортивные мероприятия, приуроченные к событию. С самого утра на Синей сопке начались детские соревнования по горнолыжному спорту – открытое первенство Артемовского городского округа, а также показательные выступления воспитанников ДЮСШ по горнолыжному спорту и фигурному катанию. Торжественное открытие праздника запланировано на 13 часов.

кроме соревнований в центре будет организована культурно-развлекательная программа, праздничный концерт, народные гулянья, выступления творческих коллективов, будут работать детские аниматоры. Посетителей ждут конкурсы с призами от спонсоров и партнеров праздника.

"Синяя сопка"– горнолыжный центр, действующий на базе муниципального учреждения "Центр зимних видов спорта" Артемовского городского округа. На территории центра работают горнолыжные трассы (350, 500 и 1100 метров), тюбинговая трасса, кафе, каток, прокат инвентаря. В центре работает детская спортивная школа, в секциях по горнолыжному спорту и сноуборду занимаются более 70 детей из Артема и Владивостока.