К феминисткам не причисляйте: чемпионка, ставшая лицом Reebok, отреагировала на скандал

Девушка высказала свое отношение к рекламе

Чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева. Фото: Со страницы vk.com.

Девушка, чье лицо стало известно широкой публике благодаря феминистcкой кампании Reebok, высказала свое отношение к рекламе. На снимке чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева. Свое согласие на участие в рекламной кампании спортивного бренда, как выяснилось, дала по другой причине.

Как объяснила девушка в эфире телеканала "Россия 24", главной целью ее участия в проекте было вдохновить других девушек попробовать себя в том деле, которое им по душе. Пиляева попросила тех людей, которые с ней мало знакомы, но видел рекламу, не воспринимать ее как феминистку.

Напомним, проект компании Reebok, породившей множество мемов, появился в Instagram 7 февраля. "Ни в какие рамки", так называлась рекламная кампания, где были проиллюстрированы фотографии с определенными высказываниями.

Позже бренду пришлось удалить контент и прокомментировать свои действия. "К сожалению, уже после публикации некоторых снимков стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети", — написали позже в официальном аккаунте представители российского Reebok.

Вероника Преображенская