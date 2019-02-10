Организаторы концерта Лауры Перголицци открестились от обещания зрителям фото со звездой

Представители агентства предупредили поклонников певицы о возможных попытках мошенников выудить деньги подобным обманом
Общество 15:20
Лаура Перголицци. Фото: инстаграм-паблик bs_agency

Организаторы владивостокского концерта эстрадной звезды Лауры Перголицци (12+) опровергли информацию о возможности сфотографироваться с певицей, которую будто бы за отдельную плату обещают некие люди. В инстаграм-паблике bs_agency появилось предупреждение о неустановленных мошенниках.

"Мы тут наткнулись на информацию, что люди за 50$ отведут Вас сфотографироваться с Лаурой в день концерта. Ответственно заявляем — эти люди мошенники. Мы являемся официальным организатором концерта LP во Владивостоке, данной услуги мы не предоставляем и никто иной (кроме организаторов, естественно) это даже обеспечить не может", — говорится в сообщении агентства.

Напомним, концерт Лауры Перголиции в "Фетисов Арене" 20 марта откроет российский тур певицы по 11 городам. После Владивостока она будет выступать в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже и Москве. Стоит отметить, что минимальная цена билетов на концерт в начале продаж была 1800 рублей, а сегодня нижний порог стоимости начинается от 2400 рублей. По свидетельству организаторов, билеты в фан-зону уже почти распроданы.

Лаура Перголицци – американская певица итальянского происхождения, пишущая песни для многих поп-звезд – в том числе, Кристины Агилеры, Рианны, Шер. Сама же она прославилась в 2016 году, исполнив в Риме собственную песню Lost on you. Песня до сих пор остается в хит-парадах многих стран, став своеобразной визитной карточкой звезды, точный возраст которой затрудняется определить даже Википедия.

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