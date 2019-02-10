Первый и второй? Сколько каналов останется для телезрителей с переходом на "цифру"

Мултиплексов точно будет два

Телевидение. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Первая волна отключений аналогового вещания пройдет в России в понедельник, 11 февраля. Переход на "цифру"в семи регионах. Какие каналы после этого смогут увидеть телезрители и будут ли им по-прежнему доступны местные новости?

Тверская область, стала первым тестовым регионом отключения. Переход от аналогового вещание на цифровое здесь начался после 3 декабря 2018 года. Как выяснилось у ритейлеров не хватало приставок для приема цифрового ТВ, а ФАС возбудила дело против "М.Видео", "Эльдорадо", "Юлмарта" и DNS из-за необоснованного завышения цен, пишет "Коммерсант".

Однако в министерстве связи утверждают, что в специальном оборудовании будут нуждаться в первую очередь малообеспеченные слои населения, у которых до сих пор сохранились старые телевизоры. Телевизоры, выпущенные после 2012 года, должны поддерживать новый стандарт телевещания.

Для телезрителей составлены цифровые пакеты или мультиплексы, в которые вошли 20 обязательных телеканалов. В первую десятку включили: "Первый канал", "Россию 1", НТВ и "Пятый канал". Для них осталось возможность вещать и в аналоге, но только за свой счет.

Второй мультиплекс составили каналы: ТНТ, СТС, РЕН ТВ, "Домашний" и другие. Они самостоятельно оплачивают распространение в цифре. Некоторые из них уже заявили о том, плата слишком высока— для каждого канала составляет около 1,2 млрд рублей в год, а к 2021 году увеличиться до 1,4 млрд рублей. Тем не менее, участие в мультиплексе гарантирует каналам присутствие на 11–20 кнопках на каждом пульте страны. По сравнению с каналами, которых в список не включили, ситуация складывается неплохо.

Пока только остается нерешенным вопрос с региональными телестудиями, которые сотрудничали с федеральными каналами. Для местных новостей центральные каналы предоставляли время, от получаса до часа. Но теперь, к примеру, ТНТ и СТС в региональных партнерах уже нуждаются.

Как отметил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заверил, этот вопрос прорабатывается, рассматриваются разные варианты, но какие именно не уточнил.

Вероника Преображенская