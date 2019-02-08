СМИ рассказали, какой тип внешности самый популярный в Instagram

Благодаря макияжу примерить образ из соцсетей может любая

Красивая девушка. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

СМИ нашли стандарт привлекательности для всех рас и национальностей, который распространяется в инстаграм словно вирус. Instagram Face, которое по-популярности опережает все остальные, может примерить каждая благодаря макияжу и некоторым косметическим процедурам.

Итак , что же так привлекает девушек различных девушек. Портрет красотки, который становится эталоном для всех, должен быть такой: полные губы, идеально очерченные густые брови. Кошачий взгляд — густая подводка со стрелкой по верхнему веку. Но это еще не все. Миниатюрный тонкий нос, не слишком высокий лоб и маленький заостренный подбородок.

Как пишут "Известия" кому-то, чтобы достичь желаемого образа достаточно нанести макияж, а кому-то придется обратиться к пластическому хирургу.

"Законодателями" Instagram-лица принято считать телезвезду Ким Кардашьян, обладательницу одного из самых популярных Instagram-аккаунтов в мире, и американку арабского происхождения Худе Каттан. Последняя известна как основательница самого влиятельного в соцсети косметического бренда Huda Beauty.

Несмотря на то, что две женщины относятся к разным этносам, их лица в Instagram, максимально похожи друга на друга.

Впрочем, в соцсети набирает обороты и другое движение, выступающее за натуральность и индивидуальность. На сегодня в Instagram более 8 миллионов хештегов #bodypositive. У движения хорошие шансы победить в "атаке клонов".

Жанна Ооленская