«Приморочка» выиграла у волгодонского «Импульса» в домашнем матче

Встреча завершилась со счетом 3:1
Спорт 19:20
Окончание победного матча "Приморочки". Фото: скрин видеотрансляции на сайте клуба "Приморочка"

Волейбольная команда "Приморочка" сегодня, 10 февраля, переиграла на площадке спорткомплекса "Олимпиец" приехавших из Волгодонска соперниц, команду "Импульс". Матч завершился полчаса назад со счетом по сетам 3:1, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт клуба.

Предыдущий матч 9 февраля также ознаменовался победой приморских волейболисток 3:0. Две победы "Приморочки" позволили клубу сохранить место в первой четверке турнирной таблицы Высшей лиги "А" и получить преимущества на первой стадии плей-офф.

В прошлом сезоне волгодонский "Импульс" в четвертый раз в своей истории перешел в Высшую лигу "А". По итогам чемпионата в 2018 году команда из Ростовской области заняла предпоследнее 11 место, одержав 11 побед и потерпев 33 поражения.

Третий сезон подряд главным тренером команды является Сергей Буркин, возглавлявший "Приморочку" в сезоне 2013/14.

Бывших игроков нашей команды в составе "Импульса" нет, а в составе "Приморочки" есть игроки, ранее защищавшие цвета команды из Ростовской области, это центральная блокирующая Валерия Орехова и либеро Анна Поспелова.

волейбол
«Зарубинская база флота» передала сигнал SOS губернатору Приморья
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia