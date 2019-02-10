«Приморочка» выиграла у волгодонского «Импульса» в домашнем матче

Волейбольная команда "Приморочка" сегодня, 10 февраля, переиграла на площадке спорткомплекса "Олимпиец" приехавших из Волгодонска соперниц, команду "Импульс". Матч завершился полчаса назад со счетом по сетам 3:1, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт клуба.
Предыдущий матч 9 февраля также ознаменовался победой приморских волейболисток 3:0. Две победы "Приморочки" позволили клубу сохранить место в первой четверке турнирной таблицы Высшей лиги "А" и получить преимущества на первой стадии плей-офф.
В прошлом сезоне волгодонский "Импульс" в четвертый раз в своей истории перешел в Высшую лигу "А". По итогам чемпионата в 2018 году команда из Ростовской области заняла предпоследнее 11 место, одержав 11 побед и потерпев 33 поражения.
Третий сезон подряд главным тренером команды является Сергей Буркин, возглавлявший "Приморочку" в сезоне 2013/14.
Бывших игроков нашей команды в составе "Импульса" нет, а в составе "Приморочки" есть игроки, ранее защищавшие цвета команды из Ростовской области, это центральная блокирующая Валерия Орехова и либеро Анна Поспелова.