Как будут регистрировать домашних животных: новые инициативы от комитета Госдумы РФ

Профильный комитет выступает за создание единой базы питомцев в России

Кошка. Фото: ИА PrimaMedia

Новую редакцию инициативы Минсельхоза в Госдуме планируют обсудить в формате нулевых чтений 11 февраля. Правительство не в первый раз предлагает законопроект о регистрации животных, но предыдущие варианты поддержки не получили. Председатель думского комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, чем новая реакция законопроекта отличается от предыдущих. Особо он остановился на вопросе регистрации домашних животных.

Вопрос о регистрации домашних животных стал одной из самых обсуждаемых тем соцсетей. Пользователей волновал "налог на животных". Как отметил Владимир Бурматов, председатель думского комитета палаты по экологии и защите окружающей среды, речь о налоге не идет.

" Наш профильный комитет с точки зрения вопросов животного мира является категорическим противником налога на животных", — отметил Бурматов. Мы рассматриваем регистрацию животных, которая может быть как платной, так и бесплатной.

Возможность бесплатного оформления животных мы предлагаем прописать в новой редакции закона , пишет "Парламентская газета".

К примеру, владелец приходит в территориальное подразделение Россельхознадзора, его питомца или питомцев заносят в единую российскую базу домашних животных и бесплатно выдают, например, наклейку на ошейник. Что происходит? Животное ставят на учёт, у него появляется идентификационный номер, как у их хозяев номер паспорта или ИНН.

Если животному потребуется бирка, татуировка или чип с данными о прививках, адресе и так далее. Их делают, но уже за плату. Это право человека. Тем не менее, для бабушки, которая живёт в деревне и держит 15 кошек, должна быть возможность всех кошек поставить на учёт бесплатно.

Собака. Фото: ИА PrimaMedia Собака. Фото: ИА PrimaMedia Собака. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Предполагается и то, что регистрация должна быть всеобщей. Иначе невозможно будет привлечь к ответственности владельца, если он выкинут своего питомца или животное кого-нибудь покусает. Сложно будет разыскать и потерявшегося питомца.

Предлагаем вносить в общую базу и безнадзорных животных. "Таким образом мы точно будем знать, сколько потребуется средств муниципальным властям на содержание животных в приюте", — отметил Бурматов.

Еще один аспект, который должен быть отражен в новом законопроекте, по мнению парламентариев, регистрация диких животных в квартирах. Необходимо составить полный список. Правительство предлагает запретить к содержанию в домах — медведей, волков, тигров и так далее. Но есть животные, которые туда могут не попасть. Например, сейчас стало модно заводить белок, лис и прочих. Стоит учесть и этих питомцев.



Хорек. Фото: ИА PrimaMedia

"Еще раз повторю, что главное задача — создать единую базу данных питомцев и дать возможность поставить на учёт свою собаку, кота или другое животное бесплатно". — резюмировал Бурматов.

Вероника Преображенская